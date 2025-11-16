مرحله جدید حفاظت و مرمت آثار تاریخی شهرستان کازرون آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد جوکاری مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون، با اشاره به جزئیات برنامههای اخیر این اداره، اظهار کرد: مرحله جدید حفاظت و مرمت آثار تاریخی این شهرستان آغاز شد.
او افزود: کازرون بهعنوان یکی از کانونهای مهم میراث تاریخی و مذهبی استان فارس، نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات مستمر برای حفظ هویت فرهنگی منطقه است.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون با اشاره به شروع عملیات مرمت امامزاده سیدعبدالله بلیانی، گفت: این بنا که قدمت آن به قرن هفتم هجری میرسد، بخشی جداییناپذیر از تاریخ فرهنگی کازرون است و مرمت آن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال آغاز شده و شامل بازسازی بخشهای بیرونی، ساماندهی فضای پیرامونی و مرمت گنبد در ۲ بخش داخلی و خارجی است.
جوکاری ادامه داد: توجه به آثار مذهبی - تاریخی نهتنها به حفظ میراث معنوی منطقه کمک میکند، بلکه در توسعه گردشگری زیارتی نیز نقش مهمی دارد.
او با اشاره به برنامهریزی برای مرمت چند بنای دیگر در امسال، اظهار امیدواری کرد که با ادامه تخصیص اعتبارات استانی و ملی، روند حفاظت از میراث ارزشمند کازرون شتاب بیشتری بگیرد.
مرمت امامزاده خواجه پیری کازرون
محمدجواد جوکاری مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون همچنین با اشاره به آغاز عملیات مرمت بنای تاریخی و مذهبی امامزاده خواجه پیری این شهرستان، تصریح کرد: با هدف حفاظت از آثار تاریخی و مذهبی شهرستان، عملیات مرمت امامزاده خواجه پیری با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.
او ادامه داد: در این مرحله، بخشهایی از ضلع غربی، دیوار پشتی و قسمتی از سقف بنا مورد مرمت و بازسازی قرار میگیرد.
مسئول اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون افزود: این مجموعه از آثار ارزشمند دوره اسلامی است و بهعنوان یکی از مکانهای زیارتی و فرهنگی مهم منطقه، همواره مورد توجه اهالی و زائران بوده است. با توجه به قدمت بنا و آسیبهای واردشده در گذر زمان، اجرای طرحهای مرمتی برای حفظ اصالت و پایداری آن ضروری بود.
جوکاری تأکید کرد: امامزاده خواجه پیری در ۲۵ آبان ۱۳۸۵ با شماره ثبت ۱۳۷۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و حفاظت از این اثر، بخشی از برنامه جامع صیانت از میراث تاریخی شهرستان کازرون است.
او بیان کرد: اداره میراثفرهنگی کازرون تلاش دارد با تأمین منابع مالی و مشارکت مردمی، روند مرمت و ساماندهی آثار تاریخی منطقه را بهصورت مستمر ادامه دهد.
منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس