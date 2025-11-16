دارو‌های نوآورانه کاهش وزن به بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در مرحله نهایی، زندگی جدیدی می‌بخشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - چاقی یکی از بزرگترین موانع برای واجد شرایط بودن برای پیوند کلیه است، به طوری که بیماران با شاخص توده بدنی بالا (BMI) اغلب به دلیل خطرات جراحی و تأثیر وزن بر نتایج پیوند، از لیست انتظار پیوند حذف می‌شوند.

یک مطالعه جدید که توسط دانشکده پزشکی دانشگاه سنت لوئیس با همکاری پزشکان SSM Health انجام شده است، نشان داده است که سماگلوتید - ماده مؤثر در دارو‌های محبوب مانند Ozempic و Wegovi - می‌تواند به این بیماران در کاهش وزن و واجد شرایط شدن برای پیوند کلیه کمک کند.

یافته‌های کلیدی:

بیماران پس از یک سال درمان به طور متوسط ​​۹.۳ کیلوگرم وزن کم کردند.

تقریباً نیمی (۴۸.۳ ٪) از بیمارانی که قبلاً واجد شرایط نبودند، در لیست انتظار پیوند کلیه قرار گرفتند.

بیش از یک سوم بیماران وابسته به انسولین توانستند انسولین را به طور کامل قطع کنند.

دکتر فرانسیس جی. وید، محقق ارشد، استادیار پزشکی داخلی و متخصص چاقی، گفت: «چاقی مانع اصلی پیوند عضو است. بیماران ممکن است کاندیدا‌های ایده‌آلی باشند، اما اگر شاخص توده بدنی آنها خیلی بالا باشد، اغلب نادیده گرفته می‌شوند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که درمان‌های پزشکی جدید می‌توانند به پر کردن این شکاف کمک کنند.»

دکتر کریستا لنتین، نویسنده مطالعه و دستیار مدیر بخش نفرولوژی در دانشگاه سنت لوئیس، توضیح داد: «نتایج، پتانسیل بالای سماگلوتید را به عنوان یک گزینه امیدوارکننده و غیرتهاجمی برای حمایت از کاهش وزن و کمک به بیماران بیشتر واجد شرایط پیوند عضو نشان می‌دهد.»

این مطالعه نشان داد که سماگلوتید به طور کلی به خوبی تحمل می‌شود و علائم گوارشی شایع‌ترین عارضه جانبی آن است که باعث می‌شود تقریباً ۱۶.۷٪ از بیماران درمان را قطع کنند.

این مطالعه بر اهمیت مراقبت‌های چندرشته‌ای تأکید کرد، جایی که بیماران علاوه بر دارو، پشتیبانی جامعی از جمله مشاوره تغذیه‌ای، راهنمایی ورزشی و پیگیری منظم دریافت می‌کنند.

این مطالعه در مجله پیوند بالینی منتشر شد.

منبع: مدیکال اکسپرس

