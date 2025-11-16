در پی نگرانی‌هایی از شیوع بیماری تب برفکی، استان فارس اقدام به اجرای طرحی گسترده برای سلامت شهروندان در برابر این تهدید دامی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا ناظمی مدیرکل دامپزشکی استان فارس اظهار کرد: بیماری تب برفکی تنها در دام مشاهده می‌شود و  مشترک میان انسان و دام نیست و هیچ تهدیدی برای سلامت مصرف‌کنندگان ایجاد نمی‌کند.

او تصریح کرد: مهم‌ترین نگرانی ما کنترل سرعت انتشار بیماری در دام‌ها است و تولید گوشت و فعالیت کارخانجات لبنی استان بدون وقفه ادامه دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس با اشاره به پوشش مطلوب واکسیناسیون دامی در فارس، افزود: تاکنون موردی مبنی بر بیماری تب برفکی در واحد‌های صنعتی شناسایی نشده است و با تمام توان، رسیدن به مرحله نهایی کنترل بیماری در استان فارس دنبال می‌شود.

ناظمی بیان کرد: نخستین کانون بیماری در پانزدهم مهرماه در گاوداری سنتی در شهرستان شیراز شناسایی و بلافاصله عملیات واکنش سریع آغاز شد.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس اضافه کرد: تشکیل قرارگاه بیماری تب برفکی در استانداری فارس، انجام واکسیناسیون در بین گاوداری‌ها و دامداری‌های استان، روند پیگیری تأمین واکسن مونووالان جهت انجام واکسیناسیون در بین دام‌های دارای شرایط لازم تا رسیدن به سطح ایمنی مورد انتظار، خرید مواد ضدعفونی کننده جهت دامداران و انجام عملیات ضدعفونی کردن دامداری‌های درکانون بیماری به صورت رایگان و برقراری قرارگاه امنیت زیستی در ستاد بحران استانداری از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت کنترل بیماری است.

او با بیان اینکه فارس با دارا بودن بیش از ۶ میلیون رأس دام سبک، بیشترین جمعیت کشور را دارد، گفت: حدود ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین نیز در فارس وجود دارد و بیشترین پوشش واکسیناسیون هم مربوط به دام سنگین است.

ناظمی با اشاره به اینکه گزینه‌های مشکوک در واحد‌های سنتی نیز ردیابی می‌شود و تمهیدات لازم جهت جبران کاهش شیر در برخی دامداری‌های کوچک اتخاذ شده است، ادامه داد: با همراهی دامداران، روند کنترل بیماری مثبت و امیدوارکننده است.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تاکید کرد: شهروندان، گوشت قرمز را صرفا از مراکز دارای مهر دامپزشکی خرید کنید.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

