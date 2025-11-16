مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: قیمت هرکیلو شیرخام با افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی طی ۵ ماه اخیر به ۳۹ هزارتومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: قیمت مصوب هرکیلو شیرخام در مردادماه به ۲۳ هزارتومان رسید، اما از مرداد تاکنون از مرز ۳۹ هزارتومان گذشته است که این امر رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت را نشان می دهد.

به گفته وی، صنعت لبنیات ظرفیت این افزایش قیمت را بدلیل کمبود سرمایه در گردش ندارد که این رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی جدای افزایش قیمت در ابتدای سال بود.

ظفری ادامه داد: با توجه به شرایط و منابع مالی بانک ها، آیا امکان دارد که کارخانه تولید لبنیات ۵۰ درصد مواد اولیه بالاتر خریداری کند، این امر‌ نتیجه ای جزء تعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری ندارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: با افزایش قیمت شیرخام و بدنبال آن لبنیات، سرانه مصرف بدلیل شرایط اقتصادی خانوار کاهش می یابد که حاکمیت برای جلوگیری از سرانه مصرف یا ثبات بازار باید راهکارهایی اتخاذ کند.

برچسب ها: تولید لبنیات ، قیمت شیرخام ، کارخانه لبنی
