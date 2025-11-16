باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیام نائینی معاون توسعه فناوری هلدینگ پیشگامان پیشرفت سازمان بسیج علمی در نشست خبری شیراز اظهار کرد: رویداد «تا ثریا» صرفاً یک همایش تشریفاتی یا صنفی نیست، بلکه حرکتی عملیاتی در مسیر اقتصاد دانشبنیان است.
او ادامه داد: هدف اصلی آن ایجاد زنجیرهای میان ظرفیتهای ملی برای تسهیل گذار به اقتصاد غیرنفتی و تولید فناورانه است.
نائینی گفت: «تا ثریا» تلاش دارد وزارتخانهها، نیروهای مسلح، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، صندوقهای پژوهش و فناوری، مراکز رشد، معاونت علمی ریاست جمهوری و دیگر بازیگران ملی را در یک منظومه واحد گرد هم آورد.
او با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت اقتصاد دانشبنیان، افزود: این رویداد با حضور نخبگان و فعالان فناورانه، ظرفیتها را از سطح شعار به میدان عمل و تولید داخلی هدایت میکند تا کشور بیش از پیش بر توان بومی تکیه داشته باشد.
پیوند ظرفیتهای داخلی و ایرانیان خارج از کشور
نائینی تأکید کرد: نخبگان ایرانی خارج از کشور نیز بخشی از این زنجیره ملی هستند و باید امکان انتقال تجربه و دستاوردهای آنان به داخل کشور فراهم شود.
وی مسئولیتپذیری و مطالبهگری از دستگاهها را شرط موفقیت این رویکرد دانست.
معاون توسعه فناوری هلدینگ پیشگامان پیشرفت سازمان بسیج علمی نیز درباره مدل حمایتها گفت: طرحهای برتر پس از ارزیابی وارد چرخه سرمایهگذاری مالی، حمایتی و زیرساختی میشوند و با معرفی به صنایع و شبکه سرمایهگذاران، مسیر توسعه بازار برای آنان هموار خواهد شد.
نائینی تصریح کرد: سند ملی «تا ثریا» بر اساس آمایش سرزمینی تدوین شده و هر استان نقشی متناسب با ظرفیتهای بومی خود دارد. استان فارس به دلیل جایگاه تاریخی، فرهنگی و گردشگری ممتاز، میزبان محور «گردشگری ارزشگذار» انتخاب شده است.
او، گردشگری را حوزهای دانست که میتواند میراث را به ثروت، فرهنگ را به سرمایه و فناوری را به زیرساخت تبدیل کند و کشور را از گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند و دانشبنیان سوق دهد.
نائینی همچنین ضعف در اتصال شرکتهای فناور به صنعت گردشگری، ناشناخته ماندن فرصتهای واقعی و کمتوجهی به ظرفیتهای فرهنگی را از چالشهای این حوزه برشمرد و بر ضرورت دیپلماسی فرهنگی و مقابله با روایتهای نادرست تأکید کرد.
ضرورت پیگیری نتایج و جریانسازی رسانهای
دبیر شورای سیاستگذاری «تاثریا» بیان کرد: میزبانی استانها باید همراه با مسئولیتپذیری و پیگیری نتایج باشد. این رویداد تنها یک همایش نیست، بلکه باید جریانساز باشد و دستاوردهای آن در عمل استمرار یابد.
او گفت: در هر حوزه ۱۰ طرح برگزیده معرفی میشود و ۳ طرح برتر به مرحله نهایی راه مییابند تا به سرمایهگذاران و صنایع متصل شوند.
مجید میکائیلی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارسی با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین دوره رویداد «تا ثریا» به میزبانی فارس و بهصورت ملی، گفت: این دوره با رویکردی تازه در جهت حل مسائل فناورانه و گردشگری کشور طراحی شده و هدف آن تحقق یک الگوی ملی است.
او با تأکید بر نیاز روزافزون به تبدیل مسائل بومی و ملی به راهحلهای علمی و فناورانه، رویداد «تا ثریا» را بستری برای معرفی کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری ارزشگذار دانست و افزود: نیاز است که گردشگری هویت ایرانی–اسلامی را نمایان ساخته و نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس محورهای اصلی این رویداد ملی را برشمرد و گفت: اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی؛ گردشگری پایدار و مسئولانه، گردشگری سلامت و تندرستی؛ اقامتگاه و بازاریابی هوشمند و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری از محورهای اصلی این رویداد است.
میکائیلی بر ظرفیتهای فارس به عنوان میراثدار تمدن، فرهنگ، طبیعت و سلامت در کشور تأکید کرد و گفت: باید با ترکیب خلاقیت، فناوری و نوآوری به سمت گردشگری هوشمند و دانشبنیان حرکت کنیم؛ گردشگریای که میراث را به ثروت و دانش را به بهرهوری تبدیل میکند.
او نقش شرکتهای دانشبنیان در این اکوسیستم را کلیدی دانست و هدف اصلی رویداد را تجاریسازی ایدهها و پیوند فناوری با گردشگری برای ایجاد جهش در خلق ارزش افزوده، اشتغال دانشمحور و توسعه پایدار عنوان کرد.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس تصریح کرد: رویداد «تا ثریا» با نگاه هدفمند بهدنبال طراحی آینده گردشگری ایران بر پایه دادهکاوی، طراحی تجربه و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
این رویداد با همکاری استانداری فارس، دانشگاهها، بخش خصوصی و با محوریت علم و فناوری، ساختار آینده گردشگری ایران را بازتعریف خواهد کرد. این رویداد گامی نو در جهت آینده هوشمند صنعت گردشگری ایران خواهد بود.