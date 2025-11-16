رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری فرد کلاهبردار فروش ارز تقلبی به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: در اوایل شهریور ماه امسال ۴ فقره پرونده طی ۲۰ روز به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در اختیار کاراگاهان اداره کلاهبرداری و جعل قرار گرفت.
او ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد شکات قصد فروش طلا از طریق سایت دیوار داشتند. پس از تماس خریدار (فرد کلاهبردار) اعلام میکند در حال خرید و فروش و واردات ژنراتور برق از کشور امارات بوده و قصد دارد در ایران نیز در امر طلا سرمایه گذاری کند.
او با ایجاد جو اعتماد سازی ضمن حضور در محل، طلاها را خریداری کرده و در عوض آن ارزهای تقلبی به مالباختگان تحویل میداده است.
این مقام انتظامی گفت: ماموران پلیس اگاهی پس از گرفتن نیابت قضایی و هماهنگی با این مرجع، مخفیگاه متهم را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه متهم را در استان خراسان دستگیر کردند.
سرهنگ حافظی با اشاره به اینکه متهم در بازجوییهای خود به بزه ارتکابی اعتراف کرد، افزود: تا کنون ۴ نفر از شکات در این رابطه شناسایی شدهاند و متهم برابر دستور مرجع قضایی روانه زندان شده است.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس