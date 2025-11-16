فرمانده انتظامی مرودشت از کشف بیش از ۵۰۰ کیسه کود شیمیایی خارج از شبکه عرضه قانونی از یک انبار در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: ماموران با اقدامات پلیسی از دپو مقادیر قابل توجهی کود شیمیایی و توزیع خارج از شبکه عرضه قانونی در یک انبار در شهر مرودشت مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با همکاری جهادکشاورزی پس از بازرسی از انبار موفق شدند، بیش از ۵۶۰ کیسه کود شیمیایی دپو شده را کشف و یک نفر متهم را در این خصوص دستگیر کنند.

سرهنگ نوشاد تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش محموله کود شیمیایی قاچاق بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت بیان کرد: اجرای این گونه طرح‌ها یکی از راهبرد‌های عملیاتی پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتی مبارزه با قاچاق کالا در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: کود شیمیایی ، خارج از شبکه ، قاچاق
