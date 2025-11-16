قائم‌پناه گفت: هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد. رفتار حرفه‌ای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی رعایت نظم و حضور به‌موقع باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی آخرین روند تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها، بر ضرورت تعریف شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت‌های مبتنی بر آن تاکید شد.

محمد‌جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست گفت: من با تحمیل یک نرم‌افزار واحد به کل کشور موافق نیستم. وظیفه شما ارائه شاخص‌هاست و نباید یک نرم‌افزار را برای همه تجویز کنید.

وی افزود: هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد. رفتار حرفه‌ای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی رعایت نظم و حضور به‌موقع باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود. اگر فرد عملکرد ضعیف داشته باشد، نمره منفی می‌گیرد و این مستقیماً در پرداخت‌ها اثر می‌گذارد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه برای اولین بار فرم‌های ارزیابی عملکرد باید به امضای مدیران و کارکنان برسد، گفت: اگر کارمند فرم را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته و این در پرداخت‌ها تاثیر دارد.

وی ادامه داد: پرداخت مبتنی بر عملکرد یعنی اگر پیشرفت برنامه ۷۰ درصد باشد، پرداخت هم باید ۷۰ درصد باشد. مدیر نیز باید همین نسبت را در پرداخت به نیروهایش رعایت کند.

قائم‌پناه گفت: اینکه همه دستگاه‌ها مجبور باشند از یک نرم‌افزار واحد استفاده کنند، نیاز به تجدیدنظر دارد. باید شاخص‌ها تعیین شود و هر دستگاه نرم‌افزار خود را با نرم‌افزار مرکزی تطبیق دهد. مانند سیستم حسابداری. این مسئله با بخشنامه حل نمی‌شود، بلکه نیازمند آموزش و باور سازمانی است.

وی با بیان اینکه اگر همه کارکنان را بدون توجه به واقعیت‌ها ارزیابی کنیم، نتیجه‌اش تصمیم‌گیری اشتباه است، اظهار کرد: مدیر آموزش باید بداند برنامه عملیاتی، اکشن‌پلن و جدول گانت چیست. اینها پایه فرهنگ سازمانی است. ما بدون پرداخت هزینه یا اعمال فشار، صرفاً نتایج را منتشر کردیم و همه دستگاه‌ها برای اصلاح آن باید اقدام کنند. اگر شاخص‌ها واقعی و نه صوری باشند، نتایج نیز واقعی خواهد شد.

گفتنی است این جلسه با تأکید بر پیگیری مستمر، آموزش مدیران، اصلاح فرهنگ سازمانی و حرکت به سوی اجرای واقعی پرداخت مبتنی بر عملکرد به پایان رسید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، پرداخت حقوق
خبرهای مرتبط
نایب رئیس مجلس: پرداختی‌ها مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی انجام شود
قائم‌پناه تاکید کرد؛
رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران ضرورت دارد
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خب از نهاد ریاست جمهوری شروع کن و حقوق این ماه نهاد رو پرداخت نکن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بیش از ۷۰ درصد کارکنان شرکتها و سازمانهای وزارت ارتباطات و شاید سایر وزارتخانه ها، مازاد بر نیاز استخدام شده اند، تشکیلات درون سازمانی مانند بسیج، شورای فرهنگی و... به غیر از حقوق کارمندانش بودجه های جداگانه ای دارند که هیچ اثرگذاری مثبتی ندارند. تعداد زیادی بازنشسته پارتی دار بی درنگ پس از بازنشستگی دوباره به پشت میزهایشان برگشته اند و به حقوق بگیران بیکار پیوسته اند. اونوقت چطور می خواهید براساس عملکرد حقوق بدهید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
حقوق و هزینه های عمومی از جیب کل مردم داده میشود و انجام آن امانتیست در دست مسولین از طرف مردم،و نباید طوری تصور شود که از یک منبع نا متناهی که به ما ربط ندارد میاید و هر کاری دلمان خواست با ان بکنیم و به ۱۰درصد جامعه به قیمت فقیرترشدن ۹۰درصد دیگر،سود برسانیم،استخدام و حقوق نباید دستوری و انحصاری و تبعیضی باشد و مانند کار آزاد باید هر کسی کاری را با کیفیت بهتر و دستمزد کمتر و راندمان بهتر انجام داد جایگزین شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۳۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اینها همه شعار است . شما با جمعیت انبوهی در ادارات روبرو هستید که اصلا کار مشخصی ندارند و توسط کسانی جذب شده اند که هیچکاری با آنها نمی توان کرد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اگر در بررسی و تایید این موارد، دوباره رابطه بر ضابطه پیروز نشود!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اول باید عملکرد شماها رو بررسی کنند. پول هنگفت می‌گیرید اما کو کار
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
هیچی دیگه تقویت هرچه بیشتر رانت و پارتی بازی و رقابت ناسالم همکاران درقبال مبالغ ناچیز.
۰
۲
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
اخطار پزشکیان به خودروسازان
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
عارف عازم روسیه شد
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
آخرین اخبار
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان معینی نجف‌آبادی
خرازی: از مذاکره فراری نیستیم/ از غنی‌سازی دست بر نمی‌داریم
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است