باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از شرکت زامیاد با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی در توسعه حمل‌ونقل عمومی گفت: حمایت از تولید داخلی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت حمل‌ونقل شهری از اولویت‌های اساسی مدیریت شهری است؛ ازاین‌رو باید موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان داخلی برطرف شود تا محصولات ایرانی بتوانند با قدرت در عرصه‌های بین‌المللی رقابت کنند.

وی با اشاره به نقش ناوگان اتوبوس‌رانی در کاهش آلودگی هوا تصریح کرد: اضافه‌شدن اتوبوس‌های جدید به ناوگان فعلی می‌تواند سهم مؤثری در کاهش ترافیک و آلودگی داشته باشد؛ بااین‌حال، جهت‌گیری اصلی مدیریت شهری توسعه ناوگان برقی و هیبریدی است که در آینده نزدیک نقش مهمی در بهبود کیفیت هوای تهران ایفا خواهند کرد.

رئیس شورای شهر تهران ضمن قدردانی از مدیریت شرکت زامیاد در راه‌اندازی خط تولید اتوبوس شهری اروند خاطرنشان کرد: با استمرار همکاری میان شهرداری و صنعت خودروسازی کشور، می‌توان گام‌های مؤثری در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و کاهش آلودگی هوای پایتخت برداشت.

هر خودرو هیبریدی مصرف سوخت را روزانه به نصف کاهش می‌دهد

در ادامه این مراسم، علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اختلاف محدود قیمت میان خودرو‌های بنزینی و هیبریدی گفت: صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های ارزی کشور به‌مراتب از این اختلاف قیمت اهمیت بیشتری دارد و ضروری است دولت و خودروسازان برای تولید داخلی خودرو‌های هیبریدی اقدام عملی انجام دهند.

وی افزود: اختلاف قیمت میان خودرو‌های هیبریدی و بنزینی حدود ۱۷۰۰ دلار است؛ رقمی که با توجه به کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در مدت کوتاهی جبران خواهد شد. به‌عبارت دیگر، هر خودرو هیبریدی می‌تواند روزانه مصرف سوخت را به نصف کاهش دهد و از فشار مالی و ارزی سنگین بر کشور جلوگیری کند.

شیخ‌زاده ادامه داد: در شرایط کنونی حدود ۸ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است و حرکت بخشی از این ناوگان به سمت فناوری هیبریدی نه‌تنها موجب کاهش مصرف بنزین خواهد شد، بلکه هزینه‌های چندمیلیارددلاری واردات سوخت را نیز کاهش می‌دهد.

شرکت‌های داخلی توانایی ورود به تولید خودرو‌های هیبریدی را دارند

وی تصریح کرد: شرکت‌های داخلی توانایی ورود به تولید خودرو‌های هیبریدی را دارند. اختلاف حدود ۲۰۰ میلیون‌تومانی میان نمونه بنزینی و هیبریدی نباید مانع تصمیم‌گیری شود، زیرا با کاهش هزینه باتری در پنج سال آینده، احتمالاً خودرو‌های هیبریدی از مدل‌های بنزینی نیز ارزان‌تر خواهند شد.

در ادامه نشست، مهدی عباسی رئیس کمیسیون تخصصی شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن تقدیر از گروه خودروسازی سایپا گفت: شرکت زامیاد با تولید خودرو‌های دارای کاربری‌های متنوع نقش مهمی در توسعه شهری ایفا می‌کند.

زامیاد شریک مطمئنی برای مدیریت شهری است

داریوش گل‌محمدی مدیرعامل شرکت زامیاد نیز در این بازدید با اشاره به اینکه این شرکت می‌تواند شریک مطمئنی برای مدیریت شهری در نوسازی ناوگان عمومی باشد، با تشریح جزئیات بهره‌برداری از خط تولید اتوبوس «اروند» اظهار کرد: این اتوبوس یکی از محصولات جدید زامیاد است که بر پایه پلتفرمی به‌روز طراحی شده و قابلیت تولید در مدل‌های ۱۲ و ۱۸ متری، دیزلی، برقی و هیبریدی را دارد. ظرفیت تولید سالانه این خط در یک شیفت کاری حدود دو دستگاه است و با افزایش سفارش‌ها امکان دو برابر شدن تولید نیز وجود دارد.