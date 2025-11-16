باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ ستلاری معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: دهمین جلسه تنظیم بازار امسال راعصر امروز داشتیم که در خصوص کالا‌های اساسی ونظارت بر بازار میوه مصوباتی انجام شد.

وی درخصوص وضعیت برنج و تغییرات قیمتی ٱن نیز، اظهار کرد: تلاش ما این است که کمبود هیچ کالایی در استان نداشته باشیم. اما قطعا برنج قیمت های متفاوتی باتوجه به کیفیت بالاتر و یا کمتر دارد که مساله جداگانه ای است.

سالاری افزود: مقرر شد در حوزه کالاهای اساسی وحتی کالا‌های شوینده و یکبارمصرف و دیگر اقلام پرمصرف مردم نظارت ها تشدید شود.

معاون استاندار کرمان بیان کرد: اجازه تخلف به هیچ کس را نخواهیم داد ویکی از مسائل مهمی که روی آن بحث شد حذف دلال‌ها در حوزه میوه و تره بار و برخورد جدی با این پدیده بود.

سالاری با اشاره بع وجود طرح از مزرعه تا سفره درسالهای گذشته در استان و شهر کرمان، تصریح کرد : امیدوارم با پیاده سازی این طرح بتوانیم قیمت کالا را با قیمت واقعی و تعدیل شده به دست مصرف کننده برسانیم.

وی تاکید کرد: باحذف دلال ها قطعا قیمت های سرسام آور هم ساماندهی بهتری می شود.