نصرالله پژمان فر عصر امروز در بازدید از شهرک مردمی سدید کرمان که با بازدید از واحدهای خلاق این شهرک همراه بود، گفت: امروز جریان قدرت وفساد اینقدر قوی شده است که با هر حربهای اگر بخواهیم به جانش بیفتیم یا سخت است یا امکان پذیر نیست فقط با ایستادگی مردم میتوان با آن برخورد کرد.
وی افزود: نمیتوان صورت مساله را پاک کرد وبا وجود انحرافات ومسائلی که وجود دارد به موفقیت برسیم از طرفی نمیتوان در زمین آنان بازی کرد از سوی دیگرباید میدان بازی را به نفع خودمان عوض کنیم.
وی تصریح کرد:امروزمظاهر فساد زمین را به گونهای طراحی کردهاند که گویا زمین شیب دار است وتوپ را هرجا رها میکنند در دروازه ماست.
وی با تاکید برنقش پررنگ تشکلهای مردمی دربرون رفت از شرایط فعلی، اظهار کرد: تشکیل قرارگاههای مردمی اقتصادی میتواند به تبادل تجربیات بیانجامد وبین اقشارمردم در هر رشته وتخصصی تبادل فکر رخ دهد.
پژمان فر تاکید کرد: باید در هرمحلهای که تجربهای را دارد به اشتراک بگذارید تا دیگران دوباره آن مسیر را نروند وهزینه وزمان بیشترگرفته نشود.
رئیس کمیسسون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: کسانی مسئولیت دارند پا به میدان بگذارنداز مدیران اجرایی وشخص نمایندگان مجلس وآقای دوستعلی توصیه میکنیم پا در میدان بگذاریدتا مطالبات مردم را رصد وپیگیری کنید.
نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من ۴ دوره در مجلس نماینده هستم خیلی موارد نادری بوده که تعطیلات را در مشهد نباشیم بجزاین هفته که برای ماموریتی در کرمان بودیم وما هر هفته میزخدمت در مشهد داریم.
وی بیان کرد: افراد فعال محلات مسائل ونیازهای محله را با محوریت مسجد گردآوری کرده وعصر ۵ شنبه وجمعه مسئولین میآیند ومردم مسائل شان را میگویند وما نیزکمک وپیگیری میکنیم.
پژمان فرافزود: امروز فضای مطالبه گری مردمی در مشهد فضایی جا افتاده است مردم مطالبه گری میکنند و حتی ضوابط وآیین نامهها را نیز یادگرفته وبه همدیگر منتقل میکنند.
وی گفت: ما چقدر توان کار داریم مگر، باید مردم را کمک کنیم که به صحنه بیایند و باید ازمردم برای رفع مسائل شان کمک بگیریم.
پژمان فرتصریح کرد:بحثهای مطالبه گری در چارچوب درست آن باید جلو برود، حتما ازکمک نماینده مردم در مجلس استفاده کنید و مدیر اجرایی هر دستگاهی که مرتبط با مطاله مردم هست نیز در میزخدمت در هرمجسدی که تعیین میشود حضور یابد.
وی افزود: ما کمک میکنیم این ارتباط برقرار وفضای پاسخگویی را در مدیران ایجاد کنیم، امروز مسئولی که نمیتواند پاسخ مردم را بدهد باید جمع کند برود دنبال کارخودش این حرف مردم هم هست درحالی که مدیر باید خود را بدهکار مردم بداند نه اینکه طلبکار باشد.
وی تصریح کرد: صراحتا میگویم همه ما که این طرف نشستیم نوکری مردم را میکنیم وحقوقی هم که دریافت میکنیم برای نوکری مردم است و بایدمردم حس کنند میتوانند مطالبه گری کنند اگر مردم چنین حسی نداشته باشند از روشهای دیگرمثل واسطه یا دادن رشوه استفاده میکنند تا کارشان راه بیفتد.
پژمان فربیان کرد: امروز باید مدیران نگران باشند که اگر در فضایی دیگربوده وبرای مردم کار نکنند با آنها برخورد میشود البته یک دست صدا ندارد باید دسته جمعی جلو رفت ومطالبه گری کرد.
نماینده مردم مشهد درمجلس بیان کرد: خیلی از پرو ژههای بزرگ انحرافی را در مشهد تعطیل کردیم موضوع تصرفات در ارتفاعات جنوبی مشهد را با مطالبه گریهای مردمی دنبال کرده وکار راجلو بردیم.
وی افزود: نیاز نیست مردم از نظر اعتقادی همفکر ماباشند باید سعی کنیم ازتمامی جریانهای شهر به نوعی از ظرفیت شان استفاده کنیم تعدادی به محیط زیست تعدادی به حیوانات علاقه دارند تعدادی ورزشی هستند تعدادی خیریه کار میکنند همه اینها را باید درگیر کارهای عمومی کنیم و نیاز به جمع بودن باید در مردم احساس شود.