فیلم منتشره وجود «ذرات مگنت در هوای تهران» غیرواقعی است/ شرایط پایتخت طوفانی نیست

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انتشار فیلمی در خصوص وجود ذرات مگنت از مشتقات آهن در فضای مجازی، توضیحاتی ارائه و تاکید کرد: در شرایط این روز‌های تهران وجود چنین ذرات بزرگی با واقعیت‌ها منطبق نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن فرهادی روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود: در شهری همانند تهران وقتی شاهد طوفان‌های گرد و غبار هستیم، ممکن است تمام مواد که در حاشیه تهران از دامداری ها، مرغداری ها، صنایع فلزی، کارخانجات ریخته گری، معادن شن و ماسه به هوا می‌رود توسط طوفان به شهر تهران نیز حمل شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر که این فیلم منتشر شده، خوشبختانه شهر تهران در شرایط طوفان گرد و غبار نیست. منشا جغرافیایی ضبط این فیلم مشخص نبوده که معلوم شود مربوط به کدام منطقه از تهران یا حاشیه تهران بوده و به نظر می‌رسد این فیلم، با واقعیت منطبق نیست یا اینکه آن منطقه در مجاورت یک کارخانه ریخته گری یا صنایع فلزی بوده است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تاکید کرد: ذرات مگنت یا آهن، بسیار درشت است، با چشم دیده می‌شود و وزن آن بیشتر از ۱۰ میکرون است که عارضه بیماری زایی در خصوص ریه ندارد. احتمالا این فیلم در یک منطقه خاص و صنعتی حاشیه تهران گرفته و ذرات درشت براده آهن دیده شده که با آهن ربا هم جابجا می‌شود.

فرهادی با بیان اینکه در شرایط این روز‌های تهران وجود چنین ذرات بزرگی با واقعیت‌ها منطبق نیست، گفت: ممکن است در شرایط طوفان گرد و غبار، ذرات آهن جابجا شوند، اما این ذرات اگر مورد تنفس هم قرار گیرد، از بینی پایین‌تر نمی‌رود و به ریه آسیبی وارد نمی‌کند.

وی در پایان با بیان این توصیه که شهروندان به شایعات فضای مجازی توجه نکنند، یادآور شد: در آلودگی هوا تاکید بیشتر بر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که مواجهه طولانی مدت با آن برای سلامتی و ریه آسیب زننده است، اما براده‌های آهن که در این فیلم وجود داشت حتی اگر در منطقه صنعتی هم مشاهده شود، برای کارگرانی که از ماسک‌های استاندارد استفاده کننده، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزارت بهداشت ، هوای تهران
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
تعرفه‌های پزشکی قبل از شروع سال آینده ابلاغ خواهد شد
مقاومت میکروبی چالش جدی در برابر بیماری‌های تنفسی
ذات‌الریه یک تهدید جدی برای کودکان و سالمندان است
فیلم منتشره وجود «ذرات مگنت در هوای تهران» غیرواقعی است/ شرایط پایتخت طوفانی نیست
