نخست وزیر مجارستان با انتقاد تند از اتحادیه اروپا گفت اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد و ادامه حمایت مالی از آن «دیوانگی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که اوکراین «هیچ شانسی» برای پیروزی در برابر روسیه ندارد و ادامه حمایت مالی اتحادیه اروپا از این کشور «دیوانگی محض» است.

اوربان در مصاحبه‌ای با پولیتیکو تصریح کرد که حمایت مالی از اوکراین، اتحادیه اروپا را «از نظر اقتصادی و مالی» «از بین می‌برد» و «دیوانگی محض» است. او ادامه داد: «ما تاکنون ۱۸۵ میلیارد یورو هزینه کرده‌ایم. در واقع کشوری را تأمین مالی می‌کنیم که هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد.»

اوربان رهبران اتحادیه اروپا را به طولانی کردن عمدی جنگ متهم کرد و گفت: «آن‌ها دوست دارند جنگ را ادامه دهند. آنها فکر می‌کنند که ما باید جنگ را ادامه دهیم و اوکراین را بیشتر حمایت کنیم»؛ موضعی که آن را «کاملاً اشتباه» خواند.

او گفت: «وضعیت و زمان برای روس‌ها بهتر از ماست. ادامه ندهید؛ هر چه سریع‌تر آن را متوقف کنید.»

اظهارات اوربان در حالی مطرح می‌شود که امید‌ها برای آتش‌بس در آینده نزدیک کمرنگ شده و اروپا در تلاش است تا پیش از تعیین بودجه سال آینده، وضعیت مالی کی‌یف را بهبود بخشد.

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که گفت‌و‌گو‌ها برای آتش‌بس احتمالی متوقف شده و در همین حال روسیه در حال پیشروی در خاک اوکراین است. عصر امروز مسکو اعلام کرد که نیروهایش در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین به سرعت پیشروی کرده‌اند و دو شهرک را به‌عنوان بخشی از حمله بزرگ خود با هدف کنترل کامل این منطقه به دست گرفته‌اند.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: ویکتور اوربان ، جنگ اوکراین ، روسیه
خبرهای مرتبط
پیشروی سریع روسیه در زاپوریژیا؛ دو شهرک دیگر به کنترل مسکو درآمد
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلاش‌های نتانیاهو برای تاثیر بر جلسه شورای امنیت: اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی‌دهیم
پیشروی سریع روسیه در زاپوریژیا؛ دو شهرک دیگر به کنترل مسکو درآمد
باد و باران زخم‌های جنگ را در غزه عمیق‌تر کرد + تصاویر
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
آخرین اخبار
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
تلاش‌های نتانیاهو برای تاثیر بر جلسه شورای امنیت: اجازه تاسیس کشور فلسطین را نمی‌دهیم
باد و باران زخم‌های جنگ را در غزه عمیق‌تر کرد + تصاویر
پیشروی سریع روسیه در زاپوریژیا؛ دو شهرک دیگر به کنترل مسکو درآمد
نقض مجدد آتش‌بس و شهادت یک فلسطینی در شهر غزه
پیشنهاد ازبکستان برای ادغام اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی
انگلیس «بلیط طلایی پناهجویان» را لغو کرد؛ سخت‌ترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران مدرن
شلیک نظامیان صهیونیست به صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر