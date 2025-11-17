نخست وزیر مجارستان با انتقاد تند از اتحادیه اروپا گفت اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد و ادامه حمایت مالی از آن «دیوانگی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان گفت که اوکراین «هیچ شانسی» برای پیروزی در برابر روسیه ندارد و ادامه حمایت مالی اتحادیه اروپا از این کشور «دیوانگی محض» است.
اوربان در مصاحبهای با پولیتیکو تصریح کرد که حمایت مالی از اوکراین، اتحادیه اروپا را «از نظر اقتصادی و مالی» «از بین میبرد» و «دیوانگی محض» است. او ادامه داد: «ما تاکنون ۱۸۵ میلیارد یورو هزینه کردهایم. در واقع کشوری را تأمین مالی میکنیم که هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد.»
اوربان رهبران اتحادیه اروپا را به طولانی کردن عمدی جنگ متهم کرد و گفت: «آنها دوست دارند جنگ را ادامه دهند. آنها فکر میکنند که ما باید جنگ را ادامه دهیم و اوکراین را بیشتر حمایت کنیم»؛ موضعی که آن را «کاملاً اشتباه» خواند.
او گفت: «وضعیت و زمان برای روسها بهتر از ماست. ادامه ندهید؛ هر چه سریعتر آن را متوقف کنید.»
اظهارات اوربان در حالی مطرح میشود که امیدها برای آتشبس در آینده نزدیک کمرنگ شده و اروپا در تلاش است تا پیش از تعیین بودجه سال آینده، وضعیت مالی کییف را بهبود بخشد.
رسانهها گزارش دادهاند که گفتوگوها برای آتشبس احتمالی متوقف شده و در همین حال روسیه در حال پیشروی در خاک اوکراین است. عصر امروز مسکو اعلام کرد که نیروهایش در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین به سرعت پیشروی کردهاند و دو شهرک را بهعنوان بخشی از حمله بزرگ خود با هدف کنترل کامل این منطقه به دست گرفتهاند.
منبع: پولیتیکو