پویانمایی «فرمانروای آب» با ثبت ۲۴۵۱ اکران مردمی در سراسر کشور و جذب بیش از ۱۴۱ هزار مخاطب، بیش از ۳ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان فروخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - پویانمایی «فرمانروای آب» در ادامه موج استقبال مردمی، توانسته است با مجموع ۲۴۵۱ اکران مردمی در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه مناطق فاقد سینما، به همت اکران مردمی عمار، اکران سیار بهمن سبز و روایت فتح، به رکورد ۱۴۱ هزار و ۱۴۷ مخاطب و فروش بیش از ۳ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان دست یابد؛ رقمی که این اثر را به یکی از موفق‌ترین پویانمایی‌های سال در حوزه نمایش مردمی در مناطق فاقد سینما تبدیل کرده است.

این پویانمایی ۹۰ دقیقه‌ای به کارگردانی مجید اسماعیلی، داستانی حماسی و اعتقادی را حول محور نبرد میان دو جبهه حق و باطل روایت می‌کند؛ جایی که تقابل میان ایران و آمریکا در قالب رویارویی دو قدرت نظامی و اعتقادی به تصویر کشیده می‌شود. «فرمانروای آب» ضمن پرداخت به مفاهیمی چون مدیریت جهانی امام عصر(عج)، اقتدار علمی و دفاعی ایران، وحدت امت اسلامی، دشمن‌شناسی و رجعت، با بیانی هنری و داستانی مخاطب را وارد جهانی ماجراجویانه و معناگرا می‌کند.

فروش میلیاردی «فرمانروای آب» در اکران مردمی

براساس آمار تفکیکی، اکران مردمی عمار با ۱۵۷۴ اکران، ۹۱ هزار و ۵۸۷ مخاطب و فروش ۲ میلیارد تومان، بیشترین سهم نمایش این اثر را به خود اختصاص داده است. پس از آن، اکران سیار بهمن سبز با ۷۲۸ اکران، ۴۱ هزار و ۶۶۹ مخاطب و ۹۷۶ میلیون تومان فروش در رتبه دوم قرار دارد. همچنین روایت فتح با ۱۴۹ اکران، ۷۸۹۱ مخاطب و ۱۹۴ میلیون تومان فروش سومین گروه فعال در نمایش این اثر بوده است.

تا امروز بیشترین اکران‌ها در استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، البرز، همدان و قم انجام شده و مساجد، مصلی‌ها، پایگاه‌های بسیج، مدارس و تشکل‌های مردمی بیشترین مکان‌های نمایش این پویانمایی بوده‌اند.

همچنین گروهی از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای با انتشار پیام‌هایی، خانواده‌ها، نوجوانان و گروه‌های مردمی را به تماشای این پویانمایی دعوت کرده‌اند؛ موضوعی که سهم مهمی در گسترش دامنه اکران‌های مردمی «فرمانروای آب» داشته است.

