باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان مدت‌هاست که توصیه می‌کنند قبل از خواب از فناوری دوری کنید، از کافئین پرهیز کرده و یک برنامه خواب منظم داشته باشید، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که موسیقی درمانی ممکن است از این رویکرد‌های سنتی مؤثرتر باشد.

در یک مطالعه چینی، تیم تحقیقاتی نتایج ده مطالعه قبلی شامل ۶۰۲ شرکت‌کننده بالای ۵۰ سال را تجزیه و تحلیل کرد. جلسات گوش دادن از ۲۰ تا ۶۰ دقیقه و با ریتم موسیقی بین ۶۰ تا ۸۵ ضربه در دقیقه متغیر بود.

این مطالعه نشان داد که شرکت‌کنندگانی که روزانه تا یک ساعت به موسیقی بی‌کلام یا کلاسیک با ریتم آرام گوش می‌دادند، می‌توانستند راحت‌تر به خواب بروند و استراحت کافی داشته باشند. محققان همچنین بهبود قابل توجهی در علائم بی‌خوابی در بین اکثر شرکت‌کنندگان مشاهده کردند.

با این حال، این تیم خاطرنشان کرد که دو مورد از ده مطالعه شامل عواملی بودند که می‌توانستند نتایج را تحت تأثیر قرار دهند و تحقیقات بیشتری را برای تأیید میزان تأثیر نوع و فرکانس موسیقی بر خواب ضروری می‌دانند.

کارشناسان توضیح دادند که تأثیر موسیقی بر خواب ممکن است با تنظیم احساسات توسط مغز و توانایی آن در مقابله با اختلالات عاطفی رایج در بزرگسالان مسن مرتبط باشد. همچنین به کاهش سطح کورتیزول، ضربان قلب و تنفس کمک می‌کند و در نتیجه بدن را آرام کرده و آن را برای خواب آماده می‌کند.

محققان دانشگاه نینگشیا نرمال در گویان تأیید کردند که مداخلات موسیقیایی "یک رویکرد غیر دارویی امیدوارکننده برای بهبود کیفیت خواب در بزرگسالان مسن‌تر، به ویژه با توجه به نگرانی‌های مرتبط با درمان‌های دارویی طولانی مدت" است.

محققان خاطرنشان کردند که موسیقی ممکن است به ایجاد ارتباطات روانشناختی مثبت با زمان خواب کمک کند و جایگزین عادات بدی شود که خواب را مختل می‌کنند. آنها بر نیاز به مطالعات بزرگتر و دقیق‌تر با دوره‌های پیگیری طولانی‌تر برای ارزیابی کامل‌تر اثربخشی موسیقی درمانی تأکید کردند.

تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که موسیقی توانایی آرام کردن بدن و ذهن، مدیریت درد مزمن و بهبود تمرکز را دارد. صدا‌های فرکانس بالا باعث آزاد شدن آدرنالین و انرژی بخشیدن به بدن می‌شوند، در حالی که موسیقی فرکانس پایین مغز را به آرامش و کاهش سرعت تشویق می‌کند.

یافته‌های این مطالعه در مجله PLoS One منتشر شده است.



منبع: دیلی میل