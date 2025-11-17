تیمی از محققان روشی امیدوارکننده برای بهبود کیفیت خواب در بزرگسالان مسن با استفاده از موسیقی کشف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان مدت‌هاست که توصیه می‌کنند قبل از خواب از فناوری دوری کنید، از کافئین پرهیز کرده و یک برنامه خواب منظم داشته باشید، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که موسیقی درمانی ممکن است از این رویکرد‌های سنتی مؤثرتر باشد.

در یک مطالعه چینی، تیم تحقیقاتی نتایج ده مطالعه قبلی شامل ۶۰۲ شرکت‌کننده بالای ۵۰ سال را تجزیه و تحلیل کرد. جلسات گوش دادن از ۲۰ تا ۶۰ دقیقه و با ریتم موسیقی بین ۶۰ تا ۸۵ ضربه در دقیقه متغیر بود.

این مطالعه نشان داد که شرکت‌کنندگانی که روزانه تا یک ساعت به موسیقی بی‌کلام یا کلاسیک با ریتم آرام گوش می‌دادند، می‌توانستند راحت‌تر به خواب بروند و استراحت کافی داشته باشند. محققان همچنین بهبود قابل توجهی در علائم بی‌خوابی در بین اکثر شرکت‌کنندگان مشاهده کردند.

با این حال، این تیم خاطرنشان کرد که دو مورد از ده مطالعه شامل عواملی بودند که می‌توانستند نتایج را تحت تأثیر قرار دهند و تحقیقات بیشتری را برای تأیید میزان تأثیر نوع و فرکانس موسیقی بر خواب ضروری می‌دانند.

کارشناسان توضیح دادند که تأثیر موسیقی بر خواب ممکن است با تنظیم احساسات توسط مغز و توانایی آن در مقابله با اختلالات عاطفی رایج در بزرگسالان مسن مرتبط باشد. همچنین به کاهش سطح کورتیزول، ضربان قلب و تنفس کمک می‌کند و در نتیجه بدن را آرام کرده و آن را برای خواب آماده می‌کند.

محققان دانشگاه نینگشیا نرمال در گویان تأیید کردند که مداخلات موسیقیایی "یک رویکرد غیر دارویی امیدوارکننده برای بهبود کیفیت خواب در بزرگسالان مسن‌تر، به ویژه با توجه به نگرانی‌های مرتبط با درمان‌های دارویی طولانی مدت" است.

محققان خاطرنشان کردند که موسیقی ممکن است به ایجاد ارتباطات روانشناختی مثبت با زمان خواب کمک کند و جایگزین عادات بدی شود که خواب را مختل می‌کنند. آنها بر نیاز به مطالعات بزرگتر و دقیق‌تر با دوره‌های پیگیری طولانی‌تر برای ارزیابی کامل‌تر اثربخشی موسیقی درمانی تأکید کردند.

تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که موسیقی توانایی آرام کردن بدن و ذهن، مدیریت درد مزمن و بهبود تمرکز را دارد. صدا‌های فرکانس بالا باعث آزاد شدن آدرنالین و انرژی بخشیدن به بدن می‌شوند، در حالی که موسیقی فرکانس پایین مغز را به آرامش و کاهش سرعت تشویق می‌کند.

یافته‌های این مطالعه در مجله PLoS One منتشر شده است.


منبع: دیلی میل

برچسب ها: نت موسیقی ، موسیقی آرام بخش ، بی خوابی شبانه ، خواب ارام
خبرهای مرتبط
برای نخستین بار در جهان؛
"روبات‌ شلیک‌کننده‌ نت موسیقی" رونمایی شد
داشتن خوابی آرام با نوشیدن شیر گاو شب دوشیده
کرم گوش چیست و چگونه از شر آن خلاص شویم؟ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلم منتشره وجود «ذرات مگنت در هوای تهران» غیرواقعی است/ شرایط پایتخت طوفانی نیست
ثبت‌نام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بدون محدودیت
تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو/ برنامه‌ای متفاوت برای داروخانه‌ها
وقوع دو بارش شهابی/ مقارنه ماه نو با مریخ و ستاره قلب‌العقرب
ارزیابی وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
وزیر ارتباطات برای شرکت در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور به باکو رفت
فعال‌سازی سه‌هزار کتابخانه کلاسی در مدارس تا پایان سال
دیابت نوع ۲ خطر از دست دادن شنوایی را چهار برابر می‌کند
ایلان ماسک: ربات «آپتیموس» در نهایت از بهترین جراحان انسانی پیشی خواهد گرفت
موسیقی تاثیرگذار برای غلبه بر بی‌خوابی!
آخرین اخبار
پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی
موسیقی تاثیرگذار برای غلبه بر بی‌خوابی!
ایلان ماسک: ربات «آپتیموس» در نهایت از بهترین جراحان انسانی پیشی خواهد گرفت
دیابت نوع ۲ خطر از دست دادن شنوایی را چهار برابر می‌کند
فعال‌سازی سه‌هزار کتابخانه کلاسی در مدارس تا پایان سال
وزیر ارتباطات برای شرکت در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور به باکو رفت
ارزیابی وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
وقوع دو بارش شهابی/ مقارنه ماه نو با مریخ و ستاره قلب‌العقرب
تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو/ برنامه‌ای متفاوت برای داروخانه‌ها
ثبت‌نام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بدون محدودیت
فیلم منتشره وجود «ذرات مگنت در هوای تهران» غیرواقعی است/ شرایط پایتخت طوفانی نیست
پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش
نشستن بیش از حد به کمر آسیب وارد می‌کند + فیلم
مضرات نوشیدن آب همراه با یخ + فیلم
نتایج یک مطالعه؛ ChatGPT به شدت متملق و چابلوس است
آغاز فرایند تسهیل صدور پروانه‌ها در سازمان غذا و دارو
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور
آغاز اعزام دانشجویان به سرزمین وحی با بدرقه در فرودگاه امام خمینی (ره)
اهمیت حیاتی فضای سایبر در جنگ ۱۲ روزه + فیلم
تحلیل روایت‌های معلمان دستمایه تولید دانش بومی شود
افزایش موارد آنفلوآنزا در کشور / سالمندان و بیماران زمینه‌ای بیشتر مراقب باشند
تأثیر شگفت انگیز دارو‌های کاهش وزن برای بیماران نارسایی کلیه
هر آنچه که باید درباره ویژگی چت گروهی ChatGPT بدانید
کشف نوع جدیدی از غار‌ها روی مریخ؛ ممکن است نخستین زیستگاه حیات خارج از زمین باشد
سالم‌ترین روش غذا خوردن در شب چیست؟
آغاز درمان آرتروز و فلج مغزی با سلول‌های بنیادی بند ناف در کشور
نمایشگاه ملی اقتصاد دریامحور؛ فرصتی استراتژیک برای تحول فناورانه و رشد صنایع دریایی