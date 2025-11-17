یک سیاره جدید نزدیک به زمین، اسرار سیاراتی را که میزبان حیات بوده‌اند، آشکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک سیاره جدید نزدیک به زمین، GJ 251 c، که تنها ۲۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، به عنوان یک کاندیدای پیشرو در جستجوی حیات فرازمینی در حال ظهور است.

این سیاره به عنوان یک ابرزمین طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که حدود چهار برابر اندازه زمین است. احتمالاً سنگی است و در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار دارد، منطقه‌ای که در صورت مناسب بودن شرایط جوی، آب مایع می‌تواند در آن وجود داشته باشد.

محققان معتقدند که این سیاره فرصتی نادر برای مطالعه جهان‌هایی که ممکن است زمانی میزبان حیات بوده‌اند، ارائه می‌دهد، به ویژه با در دسترس بودن ابزار‌های علمی پیشرفته‌تر که امکان تجزیه و تحلیل جوی را در آینده نزدیک فراهم می‌کنند.

یک کاندیدای قوی در جستجوی حیات فرازمینی

طبق گزارشی از دانشگاه ایالتی پن، GJ 251 c با استفاده از HPF (یابنده منطقه قابل وقوع)، یک طیف‌سنج با وضوح بالا در تلسکوپ هابی-ابرلی در تگزاس، کشف شد.

این سیاره باعث ایجاد یک «لرزش» جزئی در حرکت ستاره خود، GJ 251، شد، لرزشی که به طور دقیق توسط ابزار‌های علمی طی ۲۰ سال رصد، علاوه بر سایر اندازه‌گیری‌ها با استفاده از ابزار NEID، ثبت شده است. پس از تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی پیشرفته، دانشمندان وجود این دومین سیاره بزرگ در منظومه را تأیید کردند.

تیم تحقیقاتی به رهبری سافرات ماهادوان و کوری برد اظهار داشتند که این کشف یک «ساعت نجومی» دقیق را فراهم می‌کند و GJ 251 c را به یکی از بهترین اهداف برای تشخیص نشانه‌های شیمیایی حیات در پنج تا ده سال آینده، با استفاده از تلسکوپ‌های غول‌پیکر با قطر بیش از ۳۰ متر، تبدیل می‌کند.

سال‌ها رصد، سیاره‌ای را آشکار می‌کند که می‌تواند تغییر دهنده بازی باشد

دانشمندان تأکید می‌کنند که یافتن سیاره‌ای مانند GJ 251 c نیاز به سال‌ها رصد، ابزار‌های بسیار حساس و تجزیه و تحلیل‌های دقیق برای تمایز بین فعالیت ستاره و اثرات سیاره‌ای که به دور آن می‌چرخد، دارد.

محققان خاطرنشان می‌کنند که این نوع مطالعه، اهمیت ادامه‌ی تأمین بودجه و همکاری جهانی در علم سیارات فراخورشیدی را برجسته می‌کند، به‌ویژه با توجه به افزایش تعداد سیاراتی که می‌توانند به‌طور بالقوه میزبان حیات باشند.

یکی از بهترین اهداف آینده در جستجوی حیات

GJ 251 c در حال حاضر به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین سیارات سنگی که به‌عنوان کاندیدا‌های بالقوه برای حیات در نظر گرفته می‌شوند، رتبه‌بندی شده است و آن را به هدف اصلی مأموریت‌های تلسکوپی آینده تبدیل می‌کند. با پیشرفت تکنیک‌های تجزیه و تحلیل جوی سیارات فراخورشیدی، این سیاره می‌تواند کلید درک چگونگی پیدایش حیات در جهان‌های دیگر باشد.

برچسب ها: سیاره زمین ، حیات فرازمینی ، سیاره جدید ، فضا
