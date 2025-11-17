تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شد تا اولین نسل از ستارگان کیهان را رصد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- در یک کشف نجومی که می‌تواند درک دانشمندان از کیهان اولیه را تغییر دهد، محققان معتقدند که برای اولین بار با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) چیزی را که به عنوان "نسل سوم ستارگان" یا ستارگان جمعیت III شناخته می‌شود، رصد کرده‌اند.

این ستارگان اولیه که گمان می‌رود اندکی پس از بیگ بنگ شکل گرفته‌اند، در فاصله ۱۳ میلیارد سال نوری از ما در یک خوشه کهکشانی دوردست به نام LAP1-B قرار دارند.

مدل‌های نظری نشان می‌دهند که این ستارگان یک میلیون برابر خورشید جرم و یک میلیارد برابر درخشان‌تر بوده‌اند و نقش مهمی در شکل‌گیری اولین کهکشان‌ها و تبدیل هیدروژن و هلیوم به عناصر سنگین‌تری که اکنون در سراسر کیهان یافت می‌شوند، ایفا کرده‌اند.

امکان شناسایی نسل اول ستارگان با استفاده از قابلیت‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب

طبق گزارشی که در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر شده است، تیم تحقیقاتی از قابلیت‌های مادون قرمز تلسکوپ فضایی جیمز وب، به همراه اثر عدسی گرانشی خوشه کهکشانی MACS J۰۴۱۶، که نور ستارگان دوردست را به اندازه کافی برای شناسایی بزرگنمایی می‌کرد، استفاده کردند.

تجزیه و تحلیل طیفی، خطوط انتشاری را نشان داد که فوتون‌های پرانرژی را منعکس می‌کردند، در حالی که جرم ستارگان مشاهده شده با مدل‌های پیش‌بینی شده برای ستارگان جمعیت III - ستارگان اولیه‌ای که در محیط‌های کم فلز تشکیل شده‌اند و تنها شامل چند ستاره غول‌پیکر هستند - سازگار است.

اهمیت کشف: کلید درک کهکشان‌های اولیه

این تحقیق نشان می‌دهد که ستارگان جمعیت III از خوشه‌های کوچک و فقیر از عناصر سرچشمه گرفته‌اند و بذر‌های اولیه تشکیل کهکشان‌های بزرگ را فراهم کرده‌اند.

مشاهده این ستارگان به ما کمک می‌کند تا نحوه شکل‌گیری و تکامل اولین ساختار‌های کیهانی و همچنین نقشی را که آنها در غنی‌سازی گاز اولیه با فلزاتی که بعداً از طریق انفجار‌های ستاره‌ای پدیدار شدند، درک کنیم.

جیمز وب نظریه‌های چند دهه‌ای را آزمایش می‌کند

این تلسکوپ غول‌پیکر از آینه ۶.۵ متری خود برای ثبت نور مادون قرمز از این ستاره‌های کم‌نور استفاده کرد و با به‌کارگیری ابزار‌های پیشرفته و تکنیک‌های عدسی گرانشی، نظریه‌های کیهان‌شناسی چند دهه‌ای در مورد شکل‌گیری جهان را بررسی کرد.

الی ویسبال، محقق ارشد، می‌گوید که تأیید این کشف، دیدگاهی بی‌سابقه از جهان در طول یک میلیارد سال اول آن به دانشمندان خواهد داد و دریچه‌ای بی‌نظیر به تاریک‌ترین دوران قبل از تولد اولین کهکشان‌ها می‌گشاید.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: جیمز وب ، نسل اول ، ستارگان ، کیهان ، نجوم
