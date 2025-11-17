باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی شبکه آموزش، استان خراسان جنوبی نمونه‌ای برجسته از اجرای موفق این طرح قرارگاهی بود. در این استان، با همکاری گسترده با مدارس و انتشار فراخوان استانی، بیش از ۳۰۰ ویدئو از دانش‌آموزان با موضوع معرفی ظرفیت‌های بومی استان دریافت شد که بخشی مهم از محتوای تولیدی شبکه را تشکیل داد.

در جریان اجرای طرح، گروه برنامه‌ساز شبکه آموزش با سفر به مناطق مرزی و عشایری از جمله مدرسه عشایری قیام در روستای قاسم‌آباد شهرستان درمیان و مدرسه شهید آذیری روستای محمدآباد شهرستان زیرکوه، به همراه کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فعالیت‌های کتاب‌خوانی و آزمایش‌های علمی کتاب‌های درسی را به تصویر کشید و بخشی از زندگی آموزشی در دورترین نقاط کشور را روایت کرد.

همچنین با دعوت از معلمان مدارس مرزی و عشایری، روایت‌هایی از تجربه زیسته آنان در آموزش در شرایط سخت و زندگی در میان عشایر ثبت و بازنمایی شد. یکی از محور‌های مهم این طرح، توجه به استعداد‌های ویژه استان در ورزش باستانی بود؛ استعدادی که در پژوهش‌های اولیه شبکه نیز مورد تأیید قرار گرفته و در میان دانش‌آموزان علاقه‌مندان فراوانی دارد. به همین منظور، گفت‌و‌گو با پهلوانان، مربیان و معلمان ورزش باستانی و مدارس فعال در این حوزه انجام شد و بخشی از برنامه به نمایش توانمندی‌های دانش‌آموزان در این ورزش هویتی اختصاص یافت. در همین راستا، آیین کهن احترام به استاد و ورود به جرگه پهلوانان نیز با حضور دانش‌آموزان باستانی‌کار در استودیو برنامه اجرا و مستندسازی شد.

شبکه آموزش با تأکید بر اینکه در هر استان موضوعات، آیین‌ها و توانمندی‌های کمتر دیده‌شده فراوان است و ایران سرزمین غنی سنت‌های تربیتی و فرهنگی است، نسبت به بازنمایی و احیای این میراث مسئولیت‌پذیر است. بر همین اساس، دبیرخانه ویژه برنامه‌ریزی استانی شبکه آموزش تشکیل شده و هم‌اکنون طراحی برنامه‌های استان بعدی و ارتباط‌گیری با اهالی تعلیم و تربیت در حال انجام است. برنامه‌ها و فراخوان‌های مرتبط با استان آینده به‌زودی به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.