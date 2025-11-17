وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور احکام جداگانه‌ای، «سیدظفراله کلانتری» و «سیدحیدر میرفخرالدینی» را به عنوان سرپرستان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و یزد منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به کلانتری و میرفخرالدینی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه» منصوب می‌شوید. از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سیدظفراله کلانتری متولد سال ۱۳۴۳ دارای دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با مرتبه استادی است.

وی چاپ بیش از ۴۲ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی، بیش از ۸۰ مقاله در کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی و کسب جایزه انجمن فیزیک ایران برای بهترین کار پژوهشی در ایران را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی و دانشجویی و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین، در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های سیدمهدی ابطحی، سرپرست سابق دانشگاه صنعتی اصفهان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

سیدحیدر میرفخرالدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با مرتبه استادی است. وی علاوه بر فعالیت‌های متعدد علمی و پژوهشی شامل تألیف بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و ۱۰ کتاب تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت؛ اجرای بیش از ۱۲ طرح تحقیقاتی را در استان برعهده داشته و انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان را در کارنامه خود دارد.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان به رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه یزد، معاون دانشجویی دانشگاه یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، رئیس دانشگاه فنی استان یزد و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه فنی کشور اشاره کرد.

وزیر علوم همچنین، در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌های عباس کلانتری خلیل‌آباد، رئیس سابق دانشگاه یزد در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

 

برچسب ها: وزیر علوم ، سرپرست دانشگاه
خبرهای مرتبط
سن ورود به دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت
کارنامه نهایی پنجاه و دومین آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد
فرصت نهایی دانشگاه‌ها برای ارسال پرونده‌های جذب تا پایان آبان‌ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت‌نام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بدون محدودیت
تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو/ برنامه‌ای متفاوت برای داروخانه‌ها
وقوع دو بارش شهابی/ مقارنه ماه نو با مریخ و ستاره قلب‌العقرب
فعال‌سازی سه‌هزار کتابخانه کلاسی در مدارس تا پایان سال/ یک مورد خودکشی دانش‌آموز هم زیاد است
دیابت نوع ۲ خطر از دست دادن شنوایی را چهار برابر می‌کند
۵ راهی که هکر‌ها می‌توانند به تلفن شما نفوذ کنند
متقاضیان سهمیه آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ بخوانند
منشأ مصنوعی دنباله‌دار 3I/ATLAS رد شد
رصد سیاره‌ای که بازی حیات فرازمینی را تغییر می‌دهد
ارزیابی وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
آخرین اخبار
تلسکوپ فضایی جیمز وب اولین نسل از ستارگان کیهان را رصد کرد
۵ راهی که هکر‌ها می‌توانند به تلفن شما نفوذ کنند
رصد سیاره‌ای که بازی حیات فرازمینی را تغییر می‌دهد
توسعه یک فناوری برای ساخت اندام‌ها و رگ‌های خونی مصنوعی
منشأ مصنوعی دنباله‌دار 3I/ATLAS رد شد
متقاضیان سهمیه آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ بخوانند
رونمایی از نخستین نرم‌افزار کاربردی و چت‌بات تخصصی کارآفرینی آغاز مشاوره هوشمند کسب و کار
پیام وزیر آموزش‌وپرورش به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی
موسیقی تاثیرگذار برای غلبه بر بی‌خوابی!
ایلان ماسک: ربات «آپتیموس» در نهایت از بهترین جراحان انسانی پیشی خواهد گرفت
دیابت نوع ۲ خطر از دست دادن شنوایی را چهار برابر می‌کند
فعال‌سازی سه‌هزار کتابخانه کلاسی در مدارس تا پایان سال/ یک مورد خودکشی دانش‌آموز هم زیاد است
وزیر ارتباطات برای شرکت در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور به باکو رفت
ارزیابی وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
وقوع دو بارش شهابی/ مقارنه ماه نو با مریخ و ستاره قلب‌العقرب
تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی دارو/ برنامه‌ای متفاوت برای داروخانه‌ها
ثبت‌نام دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بدون محدودیت
فیلم منتشره وجود «ذرات مگنت در هوای تهران» غیرواقعی است/ شرایط پایتخت طوفانی نیست
پرونده ۱۰۰ کودکستان متخلف روی میز آموزش و پرورش
نشستن بیش از حد به کمر آسیب وارد می‌کند + فیلم
مضرات نوشیدن آب همراه با یخ + فیلم
نتایج یک مطالعه؛ ChatGPT به شدت متملق و چابلوس است
آغاز فرایند تسهیل صدور پروانه‌ها در سازمان غذا و دارو
آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور