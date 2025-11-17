باشگاه خبرنگاران جوان - در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به کلانتری و میرفخرالدینی آمده است:
نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه» منصوب میشوید. از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.
امیدوار است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.
توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
سیدظفراله کلانتری متولد سال ۱۳۴۳ دارای دکترای فیزیک هستهای از دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با مرتبه استادی است.
وی چاپ بیش از ۴۲ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بینالمللی، بیش از ۸۰ مقاله در کنفرانسها و همایشهای علمی و کسب جایزه انجمن فیزیک ایران برای بهترین کار پژوهشی در ایران را در کارنامه فعالیتهای علمی و پژوهشی خود دارد.
از سوابق اجرایی وی میتوان به معاون آموزشی و دانشجویی و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.
وزیر علوم همچنین، در نامه جداگانهای از تلاشهای سیدمهدی ابطحی، سرپرست سابق دانشگاه صنعتی اصفهان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
سیدحیدر میرفخرالدینی، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با مرتبه استادی است. وی علاوه بر فعالیتهای متعدد علمی و پژوهشی شامل تألیف بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و ۱۰ کتاب تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت؛ اجرای بیش از ۱۲ طرح تحقیقاتی را در استان برعهده داشته و انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان را در کارنامه خود دارد.
از مسئولیتهای اجرایی وی میتوان به رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه یزد، معاون دانشجویی دانشگاه یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، رئیس دانشگاه فنی استان یزد و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه فنی کشور اشاره کرد.
وزیر علوم همچنین، در نامه جداگانهای از تلاشهای عباس کلانتری خلیلآباد، رئیس سابق دانشگاه یزد در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.