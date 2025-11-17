مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» را که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» را که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴‏‏/۰۱‏‏/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کتاب­‌های کودکان و نوجوانان، به شرح بند‌های ذیل تعیین و انتخاب می­‌گردند:

۱- به موجب ماده ۵؛ آقایان علی‌اکبر اشعری، محمدعلی مهدوی‌راد، غلامرضا امیرخانی، مسعود آذربایجانی، علی شجاعی‌صائین، محمد سلگی و خانم منیره آرمین برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال انتخاب می­‌گردند.

۲- به موجب ماده ۶؛ آقایان محسن چینی‌فروشان، محسن پرویز، جواد محقق، مظفر سالاری، علیرضا سبحانی‌نسب، جعفر توزنده‌جانی و خانم مژگان شیخی برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب­‌های کودکان و نوجوانان انتخاب می­‌گردند».

مسعود پزشکیان
رئیس ­جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

برچسب ها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بازار نشر ، انتشار کتاب
خبرهای مرتبط
راهنمایی ساده و کاربردی برای مربیان و متربیان؛
مجموعه شش جلدی «شوق پرواز» روانه بازار نشر شد
«نود و نهمین نفر» منتشر شد؛ روایتی از زندگی متفاوت شهید مهدی موحدنیا
دریچه‌های هفتگانه «چاوشی» منتشر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پژمان جمشیدی احضار نشد، خودش برگشت
محمد فاضلی درگذشت
عباس شیرخدا: رسالتم زنده نگه داشتن آواز پهلوانی است + فیلم
مادامی که اشغال ادامه دارد، پرچم مقاومت پایین نخواهد آمد + فیلم
فروش ۳ میلیاردی «فرامانروای آب» در اکران‌های مردمی
همه پای کار اجلاس پیرغلامان در مشهد بودند/ کمیته علمی از سال بعد جدی‌تر  دنبال می‌شود
اکران ۱۲ مستند خارجی در بخش «پرتره» سینماحقیقت
ارسال ۲۰۰ نمایشنامه به جشنواره چهل‌و یکم تئاتر فجر
«کتاب فرهنگ»؛ صدای پویای کودک و نوجوان در هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی از رادیو فرهنگ
«جدا مانده» در قاب شبکه نمایش
آخرین اخبار
ناگفته‌های مصاف سرخپوستان با استعمار در «دروازه خورشید»
ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب»
محمد فاضلی درگذشت
فعالیت شبکه آموزش در بازنمایی ظرفیت‌های خراسان جنوبی در طرح «ایران جان»
ساز زندگی در «دشتستان»
پخش آخرین اثر دیوید اتنبرو از تلویزیون
پژمان جمشیدی احضار نشد، خودش برگشت
پای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به جشنواره رادیویی پژواک باز شد/ اتحاد و همدلی درون مایه جشنواره پژواک
همه پای کار اجلاس پیرغلامان در مشهد بودند/ کمیته علمی از سال بعد جدی‌تر  دنبال می‌شود
فروش ۳ میلیاردی «فرامانروای آب» در اکران‌های مردمی
برگزاری سلسله‌رویداد‌های «راویان کوچک جهان» در موزه ملی ارتباطات
ارسال ۲۰۰ نمایشنامه به جشنواره چهل‌و یکم تئاتر فجر
«جدا مانده» در قاب شبکه نمایش
«کتاب فرهنگ»؛ صدای پویای کودک و نوجوان در هفته‌ کتاب و کتاب‌خوانی از رادیو فرهنگ
عباس شیرخدا: رسالتم زنده نگه داشتن آواز پهلوانی است + فیلم
اکران ۱۲ مستند خارجی در بخش «پرتره» سینماحقیقت
مادامی که اشغال ادامه دارد، پرچم مقاومت پایین نخواهد آمد + فیلم
«ستاره‌های شهر» روایت تازه‌ای ازحماسه ۲۵ آبان اصفهان
«زیرخاکی ۵» ساخته می‌شود؟