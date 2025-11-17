باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» را که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴‏‏/۰۱‏‏/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ اعضای هیأت­‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کتاب­‌های کودکان و نوجوانان، به شرح بند‌های ذیل تعیین و انتخاب می­‌گردند:

۱- به موجب ماده ۵؛ آقایان علی‌اکبر اشعری، محمدعلی مهدوی‌راد، غلامرضا امیرخانی، مسعود آذربایجانی، علی شجاعی‌صائین، محمد سلگی و خانم منیره آرمین برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال انتخاب می­‌گردند.

۲- به موجب ماده ۶؛ آقایان محسن چینی‌فروشان، محسن پرویز، جواد محقق، مظفر سالاری، علیرضا سبحانی‌نسب، جعفر توزنده‌جانی و خانم مژگان شیخی برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب­‌های کودکان و نوجوانان انتخاب می­‌گردند».

مسعود پزشکیان

رئیس ­جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی