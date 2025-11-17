باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأتهای نظارت بر ضوابط نشر کتاب» را که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیأتهای نظارت بر ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ میگردد:
«ماده واحده- با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ اعضای هیأتهای نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کتابهای کودکان و نوجوانان، به شرح بندهای ذیل تعیین و انتخاب میگردند:
۱- به موجب ماده ۵؛ آقایان علیاکبر اشعری، محمدعلی مهدویراد، غلامرضا امیرخانی، مسعود آذربایجانی، علی شجاعیصائین، محمد سلگی و خانم منیره آرمین برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال انتخاب میگردند.
۲- به موجب ماده ۶؛ آقایان محسن چینیفروشان، محسن پرویز، جواد محقق، مظفر سالاری، علیرضا سبحانینسب، جعفر توزندهجانی و خانم مژگان شیخی برای عضویت در هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتابهای کودکان و نوجوانان انتخاب میگردند».
مسعود پزشکیان
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی