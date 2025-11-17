باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی فاطمی دوشنبه (۲۶ آبان ماه) در نشست برخط خبرنگاران ملی با مدیران استانها در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهارداشت: رویدادها به رویدادهای گردشگری تبدیل میشود و هر سال آنها را در یک زمان خلوت برگزار میکنیم تا آژانسهای مسافرتی بتوانند برنامهریزی کنند.
وی درباره برگزاری نمایشگاه گردشگری گفت: نمایشگاه گردشگری ایران امسال ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه برگزار میشود. تحلیل مفصلی در مورد زمان داشتیم و تصمیم گرفتیم در همین زمان نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی به دلیل ارتباط موضوعی به صورت کلی و بعد در استانها به صورت همزمان برگزار شود.
فاطمی افزود: نمایشگاه یک نماد برای هر کشوری است و هر سال باید بتواند جاذبههای گردشگری را به تصویر بکشد، امسال یکی از بزرگترین نمایشگاههای کشور را را برگزار میکنیم.
تشکیل شورای راهبردی خبرنگاران
مدیرکل حوزه وزارتی و امور بینالملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شورای راهبردی خبرنگاران تشکیل میشود و در نشستهای شورای راهبردی به عنوان اتاق فکر در خدمت خبرنگاران خواهیم بود.
روزبه کردونی افزود: دو رویداد مهم یکی جشنواره چندرسانهای در استان خوزستان و دیگری نمایشگاه گردشگری را در پیش داریم. خبرنگاران در سالهای گذشته در این رویدادها حضور فعال داشتند و نقاط قوت و ضعف را دیدهاند. تقاضا داریم پیشنهادت و انتقادات خود را به ما ارائه دهید تا نسبت به آن اقدام کنیم.
اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساختها و مرمت
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان که به صورت برخط در این نشست حضور داشت، اظهارداشت: ۲۷۰ میلیارد تومان برای زیرساختها و مرمتها اختصاص یافته است و مکانهای که نیاز به مرمت داشتند را مرمت کردیم.
محمد جوروند اضافه کرد: اقداماتی برای روستاهای جهانی از جمله روستای صراخیه انجام میدهیم و در این راستا به ما کمکهای خوبی میشود تا منویاتی که برای یک روستا در نظر گرفته شده اعمال شود.
وی درباره موزه منطقهای استان نیز گفت: به دنبال تامین اعتبار برای ساخت موزه منطقهای از طریق منابع مختلف هستیم تا این موزه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
جوروند درباره جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی نیز گفت: به دنبال برگزاری آبرومند این جشنواره هستیم. هنرمندان آثار خود را در حوزههای مختلف به جشنواره ارسال کنند.
اگر خطری مسجد جامع اصفهان را تهدید کند اجازه توسعه مترو داده نمیشود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست گفت: مترو موضوع مهمی در بحث زیرساختی برای اصفهان است. شهرداری با دانشگاه علم و صنعت قراردادی بسته تا بررسی کند ساخت مترو خطری برای مسجد جامع نداشته باشد.
علی طلوعی افزود: لرزهنگارهایی بر روی بناهای تاریخی نصب میشود، طبق مطالعات توسعه مترو برای مسجد خطر ایجاد نمیکند. به دنبال راستی آزمایی این موضوع هستیم. اگر خطر داشته باشد به هیچ وجه اجازه ساخت مترو از کنار مسجد جامع را نخواهیم داشت و باید مسیر مترو تغییر کند
آغاز کاوشهای کنار صندل از ۱۰ دی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان نیز در این نشست در خصوص زمان کاوشهای کنار صندل گفت: بعد از برگزاری همایش بین المللی شهر جیرفت از ۱۰ دی کاوشها کنار صندل در این شهر شروع میشود.
روادید برای مهمانان خارجی پژوهشگاه پیگیر است و ما از استان پیگیری میکنیم.
مرتضی نیکرو در پاسخ به این پرسش که برای کاوشهای کنار صندل از ۹ کاوشگر خارجی دعوت شده، اما برای آنها ویزا صادر نمیشود، توضیح داد: پژوهشگاه میراث فرهنگی پیگیر این موضوع است ما هم از استان پیگیری میکنیم.