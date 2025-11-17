در عملیاتی کنترل شده توسط یگان حفاظت منابع آبزیان اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان، یک فروند شناور متخلف که با ابزار و روش‌های ممنوعه به صید غیرقانونی در محدوده صیدگاهی اسکله پزم و کنارک مشغول بود، توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _این عملیات در محدوده صیدگاهی اسکله پزم و کنارک انجام شد که  در این اقدام، پنج نفر از متصدیان شناور به همراه ادوات صید غیرمجاز بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه حفاظت منتقل شدند.

مأموران یگان حفاظت با استفاده از دو فروند شناور گلف سازمانی و به صورت "زوجی" (جفت)، پایش دریایی خود را در منطقه مذکور کردند.

در جریان این گشت، یک شناور متخلف که از ابزار ممنوعه و با روش صید محاصره‌ای در حال بهره‌برداری غیرقانونی از ذخایر آبزیان بود، شناسایی و متوقف گردید

روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان

توقیف شناور متخلف صید غیرمجاز در آب‌های ساحلی سیستان و بلوچستان؛ ۵ متهم دستگیر شدند
