باشگاه خبرنگاران جوان _این عملیات در محدوده صیدگاهی اسکله پزم و کنارک انجام شد که در این اقدام، پنج نفر از متصدیان شناور به همراه ادوات صید غیرمجاز بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه حفاظت منتقل شدند.

مأموران یگان حفاظت با استفاده از دو فروند شناور گلف سازمانی و به صورت "زوجی" (جفت)، پایش دریایی خود را در منطقه مذکور کردند.

در جریان این گشت، یک شناور متخلف که از ابزار ممنوعه و با روش صید محاصره‌ای در حال بهره‌برداری غیرقانونی از ذخایر آبزیان بود، شناسایی و متوقف گردید

روابط عمومی اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان