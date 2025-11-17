باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدیران کل استانها با اصحاب رسانه امروز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در سالن نوروز این وزارتخانه برگزار شد.
سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ایجاد بزرگترین موزه ایران در استان اصفهان خبرداد و گفت: ایجاد بزرگترین موزه ایران در استان اصفهان یکی از بزرگترین پروژههای میراث فرهنگی ایران خواهد بود که در آیینی نزدیک شاهد کلنگ زنی آن خواهیم بود. اکنون در خدمت شما هستم تا پس از این جلسه به استان گیلان و رشت بروم، زیرا در استانهای شمالی یکی از محورهایمان گردشگری دریایی است.
وی ادامهداد: ما برای معرفی ایران و تصویر ایران زیبا الزام داریم با دنیای امروز تعامل کنیم برای اینکه بتوانیم از ظرفیت دیپلماسی استفاده کنیم باید بدانیم با چه کسانی دیپلماسی را آغاز کنیم. ما قفقاز نوروز و همسایگان، کشور عراق، کشورهای بزرگ اسلامی مثل مصر و اندونزی و سایر کشورها هند و چین و روسیه را مطرح کردیم که از اولویتهای ما است.
وی افزود: حدود ۱۲ ملاقات داشتیم و تمرکز ما بر مفهوم دیپلماسی بود. چون ظرفیتها و جذابیتهای ایران را باید با رویکرد گفتوگو محور بتوانیم پیش ببریم و وزاری کشورهای دیگر را متقاعد کنیم که روایت ملتها را تقویت کنیم. ما اصولا روایت دولتها را داریم و اساسا بر سه اصل قدرت منفعت و عدالت استوار است. لذا درباره روابط ملتها صحبت میکنیم و دولت مخاطب دوم است و ملت مخاطب اول است و تمرکز ما در گسترش روایت ملتها است.
وی تاکید کرد: اولویت ما معرفی ظرفیت فرهنگی، تمدنی، گردشگری ایران به کشورهای نوروزی است. ایجاد نشاط، تقویت همبستگی میان ملتهای نوروز را داریم. ایران زمین خاستگاه نوروز است که ریشههایش در این سرزمین است، اما شاخههایش در کشورهای دیگر است. امروز فراتر از جغرافیای ایران صحبت میکنیم و صحبت از نوروز در فراتر از ایران است. امروز صبح در شورای راهبردی بحث جدی برای مشارکت وزارت خارجه، ارشاد، بنیاد ايران شناسی بحث کردیم و آماده هستیم تا کام مردم شیرین شود و جذابیتهای ایران به حوزه نوروز معرفی شود. به دنبال تقویت حوزه نوروز هستیم و تلاش داریم مسیر را هموار کنیم تا هر گردشگري که به ایران آمد مسیر زیبایی را رقم بزند.
وزیر میراث تاکید کرد: ما خوشبختانه در مهر و آبان به وضعیت مثبت گردشگری برگشتیم و درحال بازگشت به شرایط نرمال قبل از جنگ هستیم. سناریوی آرامش و ثبات در بحران را داریم و اگر به سوی آرامش بیشتر در منطقه برویم میتوانیم بیش از ظرفیت همیشه گردشگر داشته باشیم.
وی عنوان کرد: از ابتدای حضور ما در وزارتخانه مسئله فرونشست را کلان مسئله مطرح کردیم و سعی کردیم این موضوع در سطح ملی حل کنیم. مطالعاتی داشتیم که به دولت مطرح کردم. تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی مسئله مهمی است. ما مشکل فرونشست را در ۳۰ استان داریم اما در چند استان این مسئله جدی است. در یکی از استانها ۴۱سانتی متر فرونشست را تجربه میکنیم. مشکل کم آبی، مصرف بی رویه آب، تغیرات اقلیمی عوامل این امر هستند. همچنین در جلسه روز گذشته کمیسیون فرهنگی دولت این موضوع را مطرح کردیم و روز گذشته تصویب شد، ستادی برای مدیریت مخاطرات فرونشست در نظر گرفته شد.
وی درباره اهمیت بحث گردشگری دریانوردی گفت: سیاست اقتصاد دریانورد ابلاغ مقام معظم رهبری است. دولت هم توجه جدی به اینامر را آغاز کردهاست. نیازمند پروژههای عملیاتی، احداث، انجام عملیات هستیم، بنا شد در بحث دریا فعال شویم. نقطه کانونی قبل از این سیاستها مکران و چابهار بود و سپس به تمام فضای دریای جنوب و شمال تعمیم داده شد. مکاتبهای با ۷ استان داشتیم و بنا شد برنامههای خود را به شورای استانداری استانهای ساحلی بیاورند.
یکی از بحثهای جدی این بحث، گردشگر است.
وی خبر داد: حال حاضر چند کشتی به مقاصد بنادر آمده اند و اکنون میان چابهار و عمان فعال هستند. ما ۴۰ بندر مسافری برای حمل مسافر و دهها کروز را در اختیار داریم. در آغاز راه هستیم اما اراده دولت جدی است تا بتوانیم بخشی ظرفیت گردشگری داخلی را به دریا محول کنیم. خوشبختانه برنامهریزی در خرمشهر، بنادر شمالی و جنوبی انجام شده است.