باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط‌عمومی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، نشست رسانه‌ای و رونمایی از پوستر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با حضور محمد کاظم‌تبار، دبیر این رویداد در پارک ملی هوافضا برگزار شد.

محسن سلیمانی‌فارسانی (مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس)، محمد حبیبی (مدیرعامل انجمن هنر‌های تجسمی انقلاب و دفاع مقدس) و

سردار علی بلالی (مشاور عالی فرماندهی و مسئول پارک ملی هوافضا) از دیگر حاضران این نشست بودند.

محمد کاظم‌تبار، دبیر جشنواره در ابتدای مراسم با بیان دلایل انتخاب محل نشست این رویداد هنری گفت: علت انتخاب این محل، یعنی پارک ملی هوافضا، جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمان ایران بود. جنگی که در آن اقتدار ملت ایران و جانفشانی سربازان و مردم بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. این مکان، مکان عزت و پیروزی نیرو‌های مسلح و مردم است و ما خواستیم این حقیقت را در شروع جشنواره یادآوری کنیم.

او افزود: یکی دیگر از اهداف ما برای انتخاب این مکان، تجلیل از سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده، بزرگ‌مردی بود که نقش چشمگیری در جنگ ۱۲روزه داشت که امیدواریم بتوانیم اثر نمایشی فاخری درباره زندگی ایشان تولید کنیم



دبیر جشنواره تئاتر مقاومت با تاکید بر اینکه

فراخوان جشنواره امسال نیز تحت‌تأثیر حماسه‌ ۱۲روزه و اقتدار ملت ایران شکل گرفته است؛ توضیح داد: تلاش ما این بود تا بتوانیم گوشه‌ای از رشادت‌های آن دوره را در قالب هنر تئاتر بازتاب دهیم. به همین دلیل، در بخش‌های مختلف جشنواره محور محتوایی جنگ ۱۲روزه پررنگ شده است.

او ادامه داد: در همین راستا، بخش نمایشنامه‌نویسیِ با عنوان ۱۲ را طراحی کردیم تا نمایشنامه‌نویسان بتوانند به روایت‌های مردم، سربازان جان‌برکف و سرداران شهید این دوره بپردازند. همچنین جایزه ویژه "بشارت‌فتح" برای بهترین اثر در بخش‌های صحنه‌ای و سردار آسمانی با موضوع جنگ ۱۲روزه در نظر گرفته شده است.

کاظم‌تبار درباره اضافه شدن بخش ملل به این دوره از جشنواره بیان کرد: امسال بخش "ملل" را با هدف حضور گروه‌های خارجی در ایران و زمینه‌سازی برای اجرای نمایش‌های برگزیده جشنواره در خارج از کشور اضافه کردیم.

او با اشاره به بخش "افق مقاومت" توضیح داد: در این بخش ما کارگاه‌های تولید تئاتر خیابانی و نمایشنامه‌نویسی را برای حمایت از گروه‌های نوپا و کشف استعداد‌های تازه طراحی کردیم. آثار تولیدشده ابتدا در استان محل سکونت گروه‌ها اجرا می‌شوند و سپس برگزیدگان مستقیماً وارد بخش "سردار آسمانی" خواهند شد.

کاظم‌تبار همچنین اعلام کرد: در این دوره جایزه ویژه شهید آوینی را نیز تعبیه کرده‌ایم. جایزه بهترین اثر صحنه‌ای و بهترین اثر خیابانی جشنواره به نام سید شهیدان اهل قلم مزین خواهد شد.

او با اشاره به آمار سال گذشته جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت گفت: در دوره قبل ۱۵ استان در بخش صحنه‌ای و ۱۸ استان در بخش خیابانی حضور داشتند و مجموعاً ۲۳ استان با جشنواره همراه شدند. امسال هدف ما این است که با توسعه بخش افق مقاومت، تعداد بیشتری از استان‌های ایران میزبان جشنواره باشند.

او یادآور شد: سال گذشته فقط در بخش صحنه‌ای ۲۷ هزار مخاطب داشتیم و مجموع مخاطبان جشنواره نزدیک به ۶۰ هزار نفر رسید. امسال هم تلاش می‌کنیم این گستره را افزایش دهیم.

کاظم‌تبار درباره روند اجرایی و تقویم جشنواره نیز گفت: فعالیت‌های ما از آذرماه با آغاز کارگاه‌های افق مقاومت شروع می‌شود. در فروردین‌ماه و هم‌زمان با هفته هنر انقلاب، سمینار علمی ـ پژوهشی جشنواره برگزار خواهد شد. اردیبهشت‌ماه برای بخش نمایشنامه‌نویسی پیش‌بینی شده و در مرداد و شهریور نیز بخش نمایش‌های صحنه‌ای برگزار می‌شود. در نهایت، بخش‌های سردار آسمانی و ملل در هفته دفاع مقدس، یعنی از پایان شهریور تا اوایل مهر، اجرا خواهند شد.

او در پایان سخنانش بیان کرد: برنامه ویژه ما این است که تولیدات بیشتری در حوزه شهدای هوافضا و قهرمان‌های موشکی داشته باشیم.



تجلیل از خانواده شهید امیرعلی حاجی‌زاده با حضور علیرضا حاجی‌زاده؛ فرزند این سردار برنامه دیگر این نشست بود.

همچنین از طرف ستاد برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت پرتره‌ای از شهید حاجی‌زاده به پاسداشت یادوخاطره این سردار بزرگ به پارک ملی هوافضا تقدیم شد.

در پایان مراسم رونمایی از پوستر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با طرحی از محمد روح‌الامین با حضور محمد کاظم‌تبار، محسن سلیمانی‌فارسانی، محمد حبیبی و علیرضا حاجی‌زاده؛ فرزند شهید حاجی‌زاده انجام شد.