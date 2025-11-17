باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات سوسنگرد به‌صورت نیمه‌گسترده و با فرماندهی مشترک، تحت هدایت و هماهنگی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و مصطفی چمران برای نجات مدافعان محاصره‌شده شهر انجام شد.

در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی، شهر سوسنگرد به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و قرار گرفتن در جبهه میانی خوزستان، هدف حملات نیروهای بعثی عراق قرار گرفت. اهمیت این شهر برای دشمن به آن سبب بود که با تصرف آن، می‌توانست به عمق خوزستان نفوذ کرده و راه خود را تا اهواز هموار کند. در دو ماه نخست جنگ، ارتش بعث عراق سه بار تلاش کرد سوسنگرد را تصرف کند، اما هر بار با مقاومت جانانه مردم مواجه شد. سرانجام در سومین حمله، شهر در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفت. مأموریت اصلی این حمله بر عهده لشکر ۹ زرهی ارتش بعث عراق بود.

شرح عملیات سوسنگرد