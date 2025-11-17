باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات سوسنگرد بهصورت نیمهگسترده و با فرماندهی مشترک، تحت هدایت و هماهنگی حضرت آیتالله خامنهای و مصطفی چمران برای نجات مدافعان محاصرهشده شهر انجام شد.
در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی، شهر سوسنگرد به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و قرار گرفتن در جبهه میانی خوزستان، هدف حملات نیروهای بعثی عراق قرار گرفت. اهمیت این شهر برای دشمن به آن سبب بود که با تصرف آن، میتوانست به عمق خوزستان نفوذ کرده و راه خود را تا اهواز هموار کند.در دو ماه نخست جنگ، ارتش بعث عراق سه بار تلاش کرد سوسنگرد را تصرف کند، اما هر بار با مقاومت جانانه مردم مواجه شد. سرانجام در سومین حمله، شهر در محاصره نیروهای عراقی قرار گرفت. مأموریت اصلی این حمله بر عهده لشکر ۹ زرهی ارتش بعث عراق بود.
شرح عملیات سوسنگرد
عملیات سوسنگرد به صورت نیمهگسترده و با فرماندهی مشترک انجام شد. این عملیات عمدتاً با مشارکت سپاه پاسداران، تیپهای ۲ و ۳ لشکر ۹۲ زرهی خوزستان و نیروهای ستاد جنگهای نامنظم صورت گرفت. تمامی هماهنگیها برای اجرای عملیات و نجات مدافعان درون شهر توسط آیتالله خامنهای و مصطفی چمران مدیریت شد.در جریان این عملیات، مصطفی چمران که در خط مقدم حضور داشت، از ناحیه پا دچار جراحت شد و یکی از محافظانش نیز به شهادت رسید. با این حال، چمران توانست راننده یک کامیون عراقی را از پای درآورد و همراه دیگر محافظش با همان کامیون به عقب بازگردد و سپس برای مداوا به تهران منتقل شد.
نتایج عملیات سوسنگرد
در این عملیات، نیروهای ایران با ۶ گردان پیاده و زرهی و نیروهای عراق با ۸ گردان پیاده و زرهی حضور داشتند. تلفات انسانی دشمن در این عملیات به ۷۹۵ نفر رسید و ۴۵ نیروی عراقی نیز به اسارت درآمدند. علاوه بر آن، ایران موفق شد ۲۵ دستگاه تانک و خودروی دشمن را به غنیمت بگیرد و حدود ۴۰ دستگاه تانک و خودرو دیگر عراق را منهدم کند. در این میان، شش خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان عملیات به شهادت رسیدند. سرهنگ قاسمینو نیز اعلام کرده است که با استفاده از غنائم به دست آمده از سوسنگرد، سازمان ۶ گردان مکانیزه ارتش تکمیل شد.آیتالله خامنهای در بیان اهمیت فداکاری مدافعان سوسنگرد گفته است: «باید به فکر اینها باشیم؛ اینها فرشتهاند. آسیب دیدن و شهادت اینها برای ما بهمراتب سنگینتر از سقوط سوسنگرد است.»عملیات سوسنگرد یکی از نخستین و مهمترین اقدامات نظامی ارتش در دوران جنگ تحمیلی بود و به عنوان اولین عملیات موفق ارتش جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود. این پیروزی موجب شد نیروهای ارتش با انسجام و هماهنگی بیشتری در کنار هم قرار گیرند و بهگونهای سازماندهی شوند که توانستند خط دفاعی پیوستهای را از شمال تا جنوب جبهه شکل دهند و با قدرت در برابر ارتش بعث عراق مقاومت کنند.
این عملیات، نخستین همکاری سازمانیافته میان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران بود؛ عملیاتی مشترک که با هماهنگی کامل دو نهاد انجام شد و به پیروزی انجامید. سوسنگرد همچنین نخستین عملیاتی بود که با هدایت مستقیم آیتالله خامنهای اجرا شد. در این عملیات رسماً ازخواسته بنی صدر که منجر به سقوط سوسنگرد میشد استنکاف شد و طبق تشخیص فرماندهان میدانی جنگ عمل شد.
دستیابی به اهداف با عملیات سوسنگرد
این اولین شکست سربازان عراقی از بدو ورود به خاک ایران بود. آنها که با تصور فتح تهران در عرض یک هفته وارد ایران شده بودند قبلاً با مقاومت نیروهای مردمی، ارتش و سپاه پاسداران مواجه شده بودند و ناچار به توقف و تاخیر در تامین اهداف خود شده بودند، اما در عملیات آزادسازی سوسنگرد، نهتنها شهری را که یک ماه و نیم پیش اشغال کرده و در آستانه تصرف کامل آن بودند از دست دادند، بلکه وادار به عقبنشینی در مواضع پدافندی خود شدند و دریافتند که اشغال ایران و رسیدن به تهران به هیچوجه به سادگی آن تصوری نیست که پیش از آغاز جنگ در ذهن داشتند.این عملیات ورق جنگ را به سود نیروهای ایرانی برگرداند و اندکی پس از سقوط خرمشهر، شکست مهمی را بر ارتش بعث عراق وارد کرد؛ شکستی که موجب تضعیف روحیه بعثیها و تقویت روحیه رزمندگان ایرانی شد.در عرصه سیاست داخلی نیز، این پیروزی جایگاه بنیصدر و جریانهایی را که در مسیر دفاع از کشور بهصورت گفتاری یا عملی مانع ایجاد میکردند، تضعیف کرد و در مقابل، موقعیت ارتش، سپاه و نیروهای مردمی را تقویت نمود. همچنین این عملیات نقش قابلتوجهی در انسجام بسیج و جذب گسترده نیروهای مردمی به بسیج و سپاه داشت.
عملیات آزادسازی سوسنگرد که با دریافت فرمان قاطعانه حضرت امام (ره) مبنی بر اینکه سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود و درایت، هوشمندی و ولایت پذیری آیت الله العظمی خامنهای در ۲۶ آبان ماه سال ۵۹ انجام شد نقطه عطفی راهبردی و جدی در فراهم سازی زمینههای تحول در وضعیت جنگ و پیشبرد هدف بیرون راندن اشغالگران بعثی و دست یابی به پیروزیهای سرنوشت ساز در تداوم دفاع مقدس بشمار میرود.
