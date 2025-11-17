سفیر جدید سلطنت عمان امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید سلطنت عمان امروز دوشنبه رونوشت استوارنامه خود را به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرد.

وزیر امور خارجه ایران با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید عمان، روابط برادرانه و دوستانه بین جمهوری اسلامی ایران و عمان را ممتاز توصیف کرد و بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای تعمیق بیش از پیش روابط تهران-مسقط در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید کرد.

سفیر سلطنت عمان ضمن ابلاغ سلام‌های گرم وزیر امور خارجه کشورش به وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد بر اساس دستورات ویژه سلطان عمان و در چارچوب عزم و اراده رهبران دو کشور همه تلاش خود را برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای توسعه و گسترش روابط در همه زمینه‌ها به‌کار خواهد گرفت.

برچسب ها: عمان ، عراقچی
خبرهای مرتبط
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عمان در آستانه دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران - آمریکا
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در مسقط
عراقچی، عمان را به مقصد تهران ترک کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
وزیر کشور: احتمال تعمیم انتخابات تناسبی به مجلس وجود دارد
آخرین اخبار
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید سلطنت عمان به وزیر امور خارجه کشورمان
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید امارات به وزیر امور خارجه کشورمان
دیدار عارف و دانشجویان ایرانی در روسیه
وزیر کشور: احتمال تعمیم انتخابات تناسبی به مجلس وجود دارد
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی