آیین پاسداشت هنرمندان پیشکسوت متولد آبان ماه با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و اصحاب رسانه در مؤسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - آیین پاسداشت و تکریم هنرمندان پیشکسوت متولد آبان با حضور هنرمندان، مسئولان فرهنگی کشور و اصحاب رسانه در موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.

در ابتدا عباس عظیمی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت اعلام کرد که با توجه به استقبال مخاطبان از سومین نمایشگاه آثار هنر‌های تجسمی و سنتی، این نمایشگاه تا روز جمعه ۷ آذرماه تمدید خواهد شد.

عظیمی همچنین از راه‌اندازی پویشی برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق خبر داد و گفت: این پویش از آبان ماه آغاز شده و از همه مردم می‌خواهیم در کنار هنرمندان پیشکسوت با کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب و برق، به مسئولان در مدیریت منابع کمک کنند.

داریوش ارجمند، رئیس هیات مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت با اشاره به سفر اخیر خود به قم از دریافت حکم خادمی افتخاری حضرت معصومه (س) به‌عنوان یک اتفاق ارزشمند یاد کرد و گفت: در قم برای من اتفاق زیبایی افتاد؛ چون در آنجا حکم خادمی افتخاری حضرت معصومه (س) به من دادند. من هم خادم افتخاری حضرت معصومه (س) هستم، هم خادم افتخاری امام رضا (ع) و حضرت شاه عبدالعظیم حسنی. هرچند این حکم جایزه اسکار نیست، اما برای منِ معتقد بسیار مهم است.

این هنرمند پیشکسوت در ادامه با تأکید بر اهمیت حفظ کشور و ارزش‌های آن گفت: ما در حال خدمت کردن به این مملکت هستیم. ما جزو سربازانی هستیم که باید از این کشور دفاع کنیم؛ چون وطن و خاکمان است. همان‌طور که در جنگ تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه دفاع کردیم و یک وجب از این خاک را ندادیم.

ارجمند با یادآوری خاطرات دوران جنگ افزود: در جهانی که از همه جهات به ما تهاجم می‌شود، دانشمندمان را می‌کشند، نظامی‌مان را می‌کشند، هنرمندمان را می‌کشند، ما جزو سربازانی هستیم که باید از حیثیت خودمان دفاع کنیم.

پس از پایان مراسم، هنرمندان کیک تولد خود را برش زدند.