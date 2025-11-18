باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای ورود قهوه به ایران + فیلم

استاد زبان و ادبیات فارسی در مورد ورود قهوه به ایران توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل آذر، استاد زبان و ادبیات فارسی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص ورود قهوه به ایران نکاتی بیان کرد.

 

 

 

