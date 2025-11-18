یک فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم گفت: در حال حاضر حدود ۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند و به علت تغییر سبک زندگی، شیوع دیابت رو به افزایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرجان موعودی، فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم به بیان نکاتی در خصوص اهمیت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کنترل مؤثر این بیماری پرداخت.

وی با اشاره به شیوع بالای دیابت در جهان اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ درصد از جمعیت دنیا به نوعی از دیابت مبتلا هستند و متأسفانه به علت تغییر سبک زندگی، شیوع دیابت رو به افزایش است. این بیماری در اثر اختلال در ترشح یا عملکرد انسولین بروز می‌کند و باعث افزایش قند خون می‌شود.

موعودی افزود: دیابت یکی از علل اصلی بروز بیماری‌های قلبی و عروقی، نارسایی کلیه، کاهش بینایی، آسیب‌های عصبی و حتی قطع اندام‌ها است. اما نکته امیدوارکننده این است که با اصلاح سبک زندگی، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم و کنترل وزن و کنترل قند خون می‌توان ریسک عوارض دیابت کاهش داد.

وی درباره انواع دیابت توضیح داد: دیابت به دو نوع عمده تقسیم می‌شود؛ نوع اول که معمولاً در سنین پایین‌تر بروز می‌کند و بدن در آن توانایی تولید انسولین را ندارد و نوع دوم که شایع‌تر است و معمولاً به دلیل مقاومت بدن نسبت به انسولین ایجاد می‌شود.

این فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم تأکید کرد: چاقی، کم‌تحرکی، رژیم غذایی نامناسب مصرف بیش از حد مواد قندی و پر کالری از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلاء به دیابت نوع دوم هستند؛ بنابراین توصیه می‌شود افراد چاق، بی تحرک، افرادی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، سابقه افزایش فشارخون و بیماری قلبی عروقی، دیابت بارداری و سندروم تخمدان پلی کیستیک دارند تست‌های غربالگری دیابت انجام دهند و همچنین افراد در سنین بالای ۳۵ سال، آزمایش قند خون ناشتا و HbA۱C را به‌صورت منظم انجام دهند.

موعودی ادامه داد: تشخیص زودهنگام دیابت و شروع سریع درمان از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل منظم قند خون، کنترل فشار خون، کنترل چربی خون، پیروی از رژیم غذایی مناسب، مصرف دارو‌ها طبق نظر پزشک، و انجام فعالیت بدنی منظم می‌تواند ریسک عوارض مزمن کاهش داد.

وی اذعان کرد: دیابت بیماری قابل‌کنترل است، به شرط آنکه بیمار همکاری لازم را در رعایت دستورات درمانی داشته باشد. آموزش صحیح، حمایت خانواده و پیگیری منظم توسط تیم درمان، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل موفق این بیماری دارد.

این فوق تخصص غدد درون‌ریز و متابولیسم خاطر نشان کرد: هدف ما از برگزاری برنامه‌های آموزشی در سطح جامعه، ارتقای سواد سلامت مردم و آگاهی‌بخشی در زمینه پیشگیری از دیابت است. هرچه آگاهی و خود مراقبتی در جامعه بیشتر شود، شاهد کاهش آمار ابتلاء و عوارض این بیماری خواهیم بود.

