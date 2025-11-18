مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز گفت: طرح «مهتا»، با هدف تقویت مهارت‌آموزی برای سربازان پایان‌خدمت و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال پایدار در استان البرز اجرایی می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز گفت: طرح «مهارت‌آموزی تا اشتغال» با عنوان «مهتا»، با هدف حمایت مالی از افرادی که خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند در حال اجراست و در این راستا ظرفیت‌های موجود بررسی می‌شود و رفع موانع احتمالی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در تعامل باهم باشند، تأکید کرد: به منظور ایجاد تعامل سازنده، نشستی مشترک میان بانک‌ها و عوامل ستاد نیروهای مسلح برگزار شد.

صدیق افزود: دولت بودجه لازم برای اجرای این طرح را پیش‌بینی کرده است و این منابع باید مستقیماً در اختیار سربازان پس از اخذ پایان‌خدمت قرار گیرد تا بتوانند طرح‌های اشتغال‌زایی خود را عملیاتی کرده و وارد بازار کار شوند.

برچسب ها: مهارت آموزی ، اشتغال پایدار
