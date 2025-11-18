فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ماه ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان- معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان در این خصوص گفت: تمامی مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

"حسینی" افزود: مشمولان اعزامی می‌بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه و مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را در روز اعزام به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

وی اظهار داشت: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

"معاون وظیفه عمومی" پلیس کرمان خاطرنشان ساخت: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان وظیفه عمومی فراجا به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

منبع :نیروی انتظامی