رئیس‌جمهور با تأکید بر پیوند‌های عمیق دو ملت ایران و عمان گفت: ما مردم عمان را برادران خود می‌دانیم و اطمینان داریم که روابط دو کشور همچنان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴- در آیین دریافت استوارنامه آقای «سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی»، سفیر جدید سلطنت عمان در ایران، با اشاره به سطح ممتاز روابط فیمابین اظهار داشت: تعاملات، روابط و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در عالی‌ترین سطح قرار دارد و ما بر تعمیق، تقویت و گسترش بیش‌ازپیش این همکاری‌ها تأکید داریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفر اخیر خود به مسقط افزود: در جریان سفر به عمان، توافقات بسیار مهم و سازنده‌ای میان دو کشور حاصل شد. ما با جدیت بر اجرای این توافقات تأکید داریم و از طرف خود در حال پیگیری مستمر آن هستیم. انتظار داریم شما نیز این روند را با اهتمام ویژه دنبال کنید تا شاهد دستاورد‌های ملموس و منافع متقابل برای دو کشور و دو ملت باشیم.

پزشکیان با بیان اینکه حضور سفیر جدید عمان می‌تواند به تقویت همکاری‌ها شتاب بخشد، تصریح کرد: امیدوارم حضور شما در تهران زمینه‌ساز گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط باشد و با ارتباطات منظم و سازنده با وزارت امور خارجه، در اجرای توافقات و تفاهمات میان دو کشور نقش فعال ایفا کنید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر پیوند‌های عمیق دو ملت ایران و عمان گفت: ما شما و ملت عمان را برادران خود می‌دانیم، چه از جهت اعتقادی، چه از حیث تاریخ مشترک و چه به دلیل عمق روابط همسایگی و اطمینان داریم که روابط دو کشور همچنان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت.

توجه ویژه سلطان عمان بر ارتقای روابط با ایران

در ادامه این مراسم، «سید یعرب بن قحطان بن ناصرالبوسعیدی» سفیر جدید عمان نیز سلام‌های گرم سلطان عمان را به دولت و ملت ایران ابلاغ کرد و گفت: سلطان عمان همواره برای روابط با ایران توجهی ویژه قائل است و برای این کشور دوست، همسایه و برادر، آرزوی آرامش، ثبات، صلح و پیشرفت دارد.

وی با اشاره به برگزاری سریع مراسم تقدیم استوارنامه اظهار داشت: مایه افتخار من است که به‌عنوان سفیر عمان در ایران خدمت می‌کنم. ما به‌خوبی به اهمیت، جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران واقف هستیم و توجه ویژه‌ای به تقویت همه‌جانبه روابط با ایران داریم. اطمینان دارم که از حمایت‌های گرم و سازنده دولت شما برای تحقق این مأموریت مهم برخوردار خواهم بود.

