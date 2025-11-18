رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دیپلماسی عمومی در تقویت روابط با دیگر کشور‌ها و ملت‌ها گفت: یکی از مسئولیت‌های مهم سفرا، خنثی‌سازی فضاسازی‌ها، روایت‌سازی‌های نادرست و تبلیغات ضدایرانی است که برخی جریان‌ها علیه کشور دنبال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های ایرلند، نروژ و ارمنستان ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴- با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به اهمیت اتخاذ دیپلماسی فعال و هوشمند در ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، اظهار داشت: ایران با هر سه کشور ایرلند، نروژ و ارمنستان دارای ظرفیت‌های متقابل گسترده و متنوع فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی است و ضروری است که سفرا از این زمینه‌های مستعد برای تعمیق همکاری‌ها و توسعه روابط دوجانبه بهره‌برداری حداکثری داشته باشند.

پزشکیان با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پایدار برای همکاری‌های بلندمدت در عرصه روابط بین‌المللی، افزود: باید بستر‌های مناسب برای همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه تجارت و پیشبرد پروژه‌های مشترک فراهم شود. همچنین لازم است موانع موجود بر سر راه گسترش روابط با رویکردی فعال و مبتنی بر تعامل مستمر با نهاد‌های مختلف کشور میزبان شناسایی و رفع شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دیپلماسی عمومی در تقویت روابط با دیگر کشور‌ها و ملت‌ها خاطرنشان کرد: تقویت نقاط مشترک فرهنگی، توسعه رفت‌وآمد‌های مردمی، تسهیل ارتباطات دانشگاهی، علمی و گردشگری و معرفی فرصت‌های ایران در حوزه‌های اقتصادی، فناوری، معدن، انرژی و گردشگری می‌تواند به شکل قابل‌توجهی سطح همکاری‌ها را ارتقا دهد. یکی از مسئولیت‌های مهم سفرا، خنثی‌سازی فضاسازی‌ها، روایت‌سازی‌های نادرست و تبلیغات ضدایرانی است که برخی جریان‌ها علیه کشور دنبال می‌کنند.

پزشکیان با تاکید بر اهمیت نقش سفرا در پیشبرد اهداف و سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی افزود: انتظار می‌رود با حضور فعال، ارتباطات سازنده، دیپلماسی دقیق و تعامل مؤثر با نخبگان، مقامات رسمی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و رسانه‌های کشور میزبان، مسیر گسترش روابط راهبردی با این سه کشور بیش از پیش هموار شود.

در ادامه این مراسم، اسحاق آل‌حبیب سفیر جدید ایران در ایرلند، علیرضا جهانگیری سفیر جدید ایران در نروژ و خلیل شیرغلامی سفیر جدید ایران در ارمنستان، به‌طور جداگانه گزارشی از آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های محل مأموریت خود ارائه کردند.

در این گزارش‌ها، سفرا با تشریح ظرفیت‌های موجود، پیوند‌های تاریخی، چشم‌انداز فرصت‌های اقتصادی، حوزه‌های همکاری فناورانه، علمی و انرژی و همچنین الزامات گسترش روابط سیاسی، پارلمانی و فرهنگی، بر آمادگی خود برای اجرای مأموریت‌ها و تحقق اهداف سیاست خارجی دولت تأکید کردند

منبع: ریاست جمهوری

