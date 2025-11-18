شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی کارنامه سبزها در وزارت آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و اضطراب ناشی از شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، اعلام نتایج نهایی برای بسیاری از داوطلبان سرنوشت‌ساز بود. در میان انبوه کارنامه‌ها، گروهی موفق شدند شیرینی این موفقیت را بچشند؛ اما در کنار آنان، گروهی از داوطلبان نیز در وضعیت مبهمی قرار گرفته‌اند. این در حالی است که نه

مردود شده‌اند و نه در اولویت‌های انتخابی خود پذیرفته شده‌اند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستاررسیدگی به وضعیت استخدام کارنامه سبز‌ها در آموزش و پرورش شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما جمعی از جوانان متقاضی استخدام در وزارت آموزش و پرورش هستیم که در شرایط بسیار دشوار جنگ تحمیلی، همراه با افزایش حجم منابع آزمون و فشار‌های فراوان ناشی از مطالعه در کنار مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی (همسر، فرزند و اشتغال)، تمام تلاش خود را برای موفقیت در آزمون امسال به کار گرفتیم. با وجود ظرفیت‌های بسیار محدود در شهر‌ها و حتی ظرفیت صفر در برخی مناطق، ناچار شدیم شهر‌هایی دور از محل سکونت خود را انتخاب کنیم. در شرایطی که طبق اعلام وزارتخانه، امسال قرار بود دو برابر ظرفیت افراد پذیرفته شوند، بسیاری از ما با وجود نمرات بالا، در نهایت «کارنامه‌سبز» شدیم. اما در مرحله مصاحبه، شرایط کاملاً شتاب‌زده و سلیقه‌ای بود. ارزیاب‌های مختلف و غیرهم‌سطح در هر ناحیه، باعث شد داوطلبان با معیار‌های متفاوتسنجیده شوند. به عنوان نمونه، در یک ناحیه، یک داوطلب با ارزیاب دارای مدرک دکتری مصاحبه شد، در حالی که دیگران با ارزیاب‌های سن‌بالا و کم‌شنوا مواجه بودند که خود اذعان داشتند به علت کهولت سن، در شنیدن پاسخ‌ها مشکل دارند.

در برخی اتاق‌های مصاحبه، حتی سیستم ضبط صوت یا ثبت ارزیابی وجود نداشت تا بتوان به آن استناد کرد. اکنون، با گذشت بیش از دو ماه از اعلام نتایج نهایی، هنوز اعتراض‌ها بررسی نشده و عملاً هیچ نقدی بر عملکرد ارزیابان صورت نمی‌گیرد.با وجود این، وزارت آموزش و پرورش همچنان با کمبود نیرو مواجه است و کلاس‌های درس بسیاری بدون معلم مانده‌اند. ما جوانان مشتاق و «کارنامه‌سبز»‌های امسال، خواستار آن هستیم که همانند سال‌های گذشته، به ما نیز به چشم افراد شایسته و مستعد این حرفه نگاه شود و فرصت استخدام از طریق تکمیل ظرفیت یا تجدیدنظر در مصاحبه‌ها فراهم گردد. بدیهی است اگر ظرفیت‌ها منصفانه‌تر بود، داوطلبانی با این سطح از نمرات و تلاش، قطعاً در جمع پذیرفته‌شدگان قرار می‌گرفتند.

