نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به تصویب قطعنامه آمریکا درباره غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.

متن کامل سخنان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس.

در آغاز، مایلم مراتب قدردانی خود را از رئیس کمیته ویژه و معاون دبیرکل به‌سبب ارائه گزارش‌های مربوط به وضعیت سرزمین اشغالی فلسطین و جولان اشغالی سوریه ابراز نمایم. افزون بر اقدامات و سیاست‌های مستمر اشغالگری، از جمله گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، عمیقاً موجب تأسف است که گزارش‌های موثق، بیانگر وقوع شکنجه و خشونت جنسی گسترده علیه فلسطینیان است؛ این در حالی است که پیامد‌های انسانی فاجعه‌بار بوده و نزدیک به ۷۰ هزار غیرنظامی که عمدتاً زنان و کودکان هستند نیز توسط رژیم صهیونیستی به قتل رسیده‌اند.

قابل پذیرش نیست که رژیم صهیونیستی با تضعیف نظام‌مند مشروعیت و کارآمدی سازمان ملل متحد، ماهیت شرور و غیرصلح‌جویانه خود را آشکار ساخته است. رژیم اسرائیل آگاهانه آراء مشورتی متوالی دیوان بین‌المللی دادگستری را که بر تعهد آن به پایان‌دادن به حضور غیرقانونی‌اش در سرزمین اشغالی فلسطین، توقف تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی، و تخلیه شهرک‌نشینان تأکید دارد، نادیده گرفته است. اخیراً نیز مقامات رژیم اسرائیلی آشکارا رأی مشورتی دیوان را رد کرده و آن را مغرضانه و نامشروع توصیف کرده‌اند؛ در حالی که دیوان، نقض‌های اسرائیل نسبت به حقوق بین‌الملل از جمله ممنوعیت به‌کارگیری گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی را به‌روشنی مستند ساخته و آن را ملزم نموده است تا از طریق سازمان ملل متحد و نهاد‌های آن، امکان رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه را فراهم آورد.

ایران قویاً این ادعا‌های گمراه‌کننده مقامات رژیم اسرائیل علیه سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن را محکوم می‌کند و آنها را تمردی آشکار نسبت به حقوق بین‌الملل و اقتدار سازمان ملل متحد می‌داند.

آقای رئیس، نمایندگان محترم.

گسترش بی‌وقفه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین اشغالی فلسطین همچنان موجب نگرانی عمیق است. تنها در سال جاری، بنا بر اعلام رسمی مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل، ساخت حدود ۳۰ هزار واحد شهرک‌سازیِ جدید برنامه‌ریزی شده است؛ اقدامی که شبکه گسترده موجودِ شهرک‌های غیرقانونی را در سرزمین اشغالی فلسطین بیش از پیش عمیق و گسترده می‌سازد. این اقدامات، همراه با تصویب اخیر قانون‌گذاری در کنست با هدف الحاق کرانه باختری اشغالی و اعمال ادعایی «حاکمیت» رژیم اسرائیل بر آن، باید از سوی جامعه بین‌المللی قاطعانه رد شود.

ما همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه محاصره غزه و تخریب گسترده زیرساخت‌های آن از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی ابراز می‌کنیم. این جنایات، که با به‌کارگیری گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی تشدید شده‌اند، نه‌تنها رنج انسان‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه حقوق غیرقابل سلب مردم فلسطین از جمله حق بازگشت و زندگی با کرامت در سرزمین خود را به‌شدت تضعیف می‌کند.

مجمع عمومی نسبت به گزارش‌هایی که حاکی از صد‌ها مورد نقض آتش‌بس در غزه و کشته شدن بیش از ۲۷۰ فلسطینی تنها در ماه گذشته است، عمیقاً نگران است؛ در حالی که شمار بسیاری نیز مجروح شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه تأسف‌بار است، زیرا غیرنظامیان از جمله کودکانی که امید خود را به آتش‌بس بسته بودند، بار دیگر در معرض بمباران‌ها و خشونت‌های نیرو‌های رژیم اسرائیل و همچنین شهرک‌نشینان مسلح آن قرار گرفتند. این اقدامات بازتاب رفتار کنشگری غیرپایبند است که با سوءنیت عمل می‌کند و همواره در انجام تعهدات خود قصور می‌ورزد.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از هر ابتکار معتبر با هدف پایان‌دادن به نسل‌کشی در غزه، تضمین خروج کامل نیرو‌های اشغالگر، برقراری آتش‌بس دائمی، تسهیل رساندن بی‌مانع کمک‌های بشردوستانه، و احیای حقوق غیرقابل‌سلب و اساسی مردم فلسطین حمایت می‌کند؛ با این حال تأکید می‌نماید که هر طرحی درباره غزه یا سایر بخش‌های سرزمین فلسطین که دیدگاه‌ها و خواسته‌های همه مردم فلسطین را در بر نگیرد یا بازتاب ندهد، در واقع در چارچوب یک راهبرد استعمارگرانه گسترده‌تر دنبال می‌شود و آشکارا حقوق مردم فلسطی به‌ویژه حق تعیین سرنوشت را نادیده می‌گیرد. چنین اقداماتی بیانگر شکلی روشن از استعمار است که با وجود درخواست‌های مکرر جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به آن، همچنان تداوم دارد.

آقای رئیس.

نمایندگان محترم.

و، اما در خصوص تصویب پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده در روز گذشته، جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی اعضای شورای امنیت را در خصوص سازوکار‌های مندرج در آن قطعنامه که می‌کوشند مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و خودِ شورای امنیت را دور بزنند، مورد توجه قرار می‌دهد. با این حال، بسیاری از اعضا، علیرغم بیان این نگرانی‌ها، با هدف فوری و اساسیِ توقف خونریزی و نسل‌کشی در غزه، حفاظت از جان غیرنظامیان فلسطینی از جمله زنان و کودکان، تضمین آتش‌بس پایدار، تسهیل کمک‌رسانی گسترده انسانی، و تضمین خروج کامل نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی به این قطعنامه رأی مثبت دادند.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که این قطعنامه و سازوکار‌های آن نباید به‌گونه‌ای تفسیر یا اجرا شود که حقوق بنیادین مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، را نقض یا تضعیف کند. غزه بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین فلسطین است و وحدت و تمامیت ارضی آن باید کاملاً حفظ شود. این منطقه باید تحت اداره یک کمیته انتقالی فلسطینی قرار گیرد. همان‌گونه که بسیاری از اعضای شورا نیز تصریح کردند، هیچ‌گونه الحاق، اشغال یا جابه‌جایی اجباری تحت این قطعنامه جدید نباید مجاز شمرده شده یا توجیه گردد. کمک‌های بشردوستانه باید آزادانه و بدون هیچ‌گونه مداخله، از طریق نهاد‌های سازمان ملل متحد در سراسر غزه توزیع شود.

بر این باوریم که پایان جنگ علیه مردم غزه، هرچند امری حیاتی تلقی گردد، موجب نمی‌شود که کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی ذی‌ربط را از مسئولیت‌های مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود برای تضمین عدالت و پاسخگویی مبرا سازد. تحقق عدالت واقعی مستلزم پاسخگویی کامل است. عاملان و آمران جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در غزه باید تحت تعقیب قرار گیرند و رویه چند دهه‌ای بی‌کیفرمانی رژیم اسرائیل باید سرانجام پایان یابد.

و، اما در خصوص سرزمین اشغالی جمهوری عربی سوریه، جمهوری اسلامی ایران به‌شدت حضور غیرقانونی، اقدامات نظامی و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را که منجر به قتل و جرح شهروندان سوری و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شده است، محکوم می‌کند. در راستای قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، بار دیگر تأکید می‌نماییم که تلاش رژیم اسرائیل برای اعمال قوانین، صلاحیت و اداره خود بر جولان اشغالی سوریه، باطل و از نظر حقوق بین‌الملل فاقد هرگونه اعتبار است.

سپاسگزارم، آقای رئیس.