عارف با ابراز خرسندی از نتایج بیست‌وچهارمین نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای گفت: پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در اسناد و بیانیه پایانی این اجلاس لحاظ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف عصر امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران در فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو با بیان این مطلب گفت: سفر دو روزه به مسکو، سفر خوبی بود و اسنادی که در سطوح کارشناسی بررسی شده بود، خوشبختانه به تأیید رسید.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: نتایج نشست نخست‌وزیران بیانگر آن بود که ساختار سازمان شانگهای برای فعالیت بیشتر و تقویت همکاری بین ۱۰ کشور عضو مهیا می‌شود.

وی با بیان اینکه نظرات جمهوری اسلامی ایران در اسناد این نشست گنجانده شد، افزود: بیانیه پایانی نشست هم بیانیه خوبی بود که در چارچوب نظرات ما تدوین شده بود و اینکه ما بتوانیم سهم بیشتری را در فعالیت‌های این سازمان داشته باشیم؛ از جمله ایجاد بانک تخصصی شانگهای که اهمیت زیادی برای ما دارد.

عارف با اشاره به سخنرانی خود در دو نشست قالب‌های محدود (با حضور اعضا) و گسترده (با حضور اعضا، ناظران و شرکا) نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: در این نشست‌ها ضمن طرح پیشنهاد ایجاد رمز ارز مشترک کشور‌های عضو، تقویت همکاری بین بانکی و مراودات بین‌المللی با بهره‌گیری از این سازوکار مالی را خواستار شدیم که مقرر شد سازمان شانگهای، این پیشنهاد‌ها را پیگری کند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در این اجلاس، تقویت همکاری میان کشور‌های عضو شانگهای در حوزه جوانان و گردشگری نیز مورد تأکید قرار گرفت و اعضا تصمیم گرفتند که همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.

