رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجار‌های ملی در حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز -سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴- به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در جلسه امروز سند ملی سلامت زنان که در شورای معین به تصویب رسیده بود مورد بررسی تفصیلی قرار گرفت و اعضا ضمن طرح دیدگاه‌های کارشناسی درباره ابعاد مختلف این سند، مهلتی دوهفته‌ای برای ارائه نظرات تکمیلی و اصلاحی تعیین کردند.

بر اساس تصمیم شورا، در صورت عدم طرح اشکالات جدید طی این مدت، سند یادشده با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

در بخش دیگری از جلسه، مسائل فرهنگی کشور با محوریت موضوع عفاف و حجاب به‌ویژه در ساختار‌های اداری و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت.

پزشکیان با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجار‌های ملی در حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.

همچنین با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ملی، تاکید شد که صدا و سیما نیز در تولیدات نمایشی، فیلم‌ها و سریال‌ها، به شکل جدی نسبت به حفظ شئونات فرهنگی و ترویج الگوی صحیح عفاف توجه ویژه داشته باشد.

همچنین بر تقویت نظام نظارتی و پشتیبانی دستگاه‌های مسئول برای تضمین اجرای مصوبات فرهنگی نیز تأکید شد.

در ادامه نشست، موضوع الگوی مدیریت محله‌محور -که در جلسه پیشین نیز مطرح شده بود- مجدداً در دستور کار قرار گرفت. اعضای شورا با بررسی خلأ‌ها و چالش‌های موجود در این مدل مدیریتی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای حل مسائل جامعه در مقیاس محله تأکید کردند.

بر اساس جمع‌بندی جلسه، استفاده از توانمندی‌ها و سرمایه اجتماعی نخبگان محلات نه‌تنها در حل مسائل محلی، بلکه در مواجهه با برخی مسائل کلان کشور نیز می‌تواند به‌عنوان یک ظرفیت مؤثر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، حوزه عفاف و حجاب
خبرهای مرتبط
پزشکیان: روابط ایران و عمان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت
پزشکیان: جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورت راهبردی کشور‌های اسلامی است
رئیس‌جمهور: خنثی‌سازی تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سخنگوی دولت: مشکلی با عذرخواهی از مردم نداریم/ جزئیات پیام رئیس جمهور به بن سلمان
معاون اول رئیس‌جمهور سند همکاری‌های اعضای شانگهای را امضا کرد
پزشکیان خطاب به سفیر اتریش: در خنثی‌سازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقش‌آفرین باشید
بقائی: تظلّم‌خواهی از عاملان حمله شیمیایی به ایرانیان، مطالبه‌ای ملی، زنده و ادامه‌دار است
قائم‌پناه: تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد/وام‌ها باید به استان‌های محروم هم برسد
ارجاع استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیئت‌رئیسه مجلس
رئیس‌جمهور: خنثی‌سازی تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است
ورود نظارتی دیوان محاسبات به تخلفات یک بانک دولتی
بازدید فرماندهان سپاه از پروژه «مهر خلیج فارس»
تاکید بیانیه پایانی اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای بر خاتمه مفاد قطعنامه ٢٢٣١
آخرین اخبار
پزشکیان: رعایت قوانین و هنجار‌های ملی در حوزه عفاف و حجاب باید از درون دستگاه‌ها آغاز شود
عراقچی و معاون نخست وزیر اردن درباره نشست پیش‌روی شورای حکام گفت‌و‌گو کردند
ابراز خرسندی عارف از نتایج نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای
ایران: قطعنامه آمریکا نباید حقوق بنیادین فلسطینی‌ها را نقض یا تضعیف کند
عارف مسکو را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس‌جمهور: خنثی‌سازی تبلیغات ضدایرانی از مسئولیت‌های مهم سفرا است
پزشکیان: جایگزین‌کردن اختلافات با وحدت، ضرورت راهبردی کشور‌های اسلامی است
پزشکیان: روابط ایران و عمان با قدرت، استحکام و آینده‌نگری تداوم خواهد یافت
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت
پزشکیان: اولویت دولت چهاردهم، توسعه مناسبات اقتصادی با دیگر کشور‌ها است
پزشکیان خطاب به سفیر اتریش: در خنثی‌سازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقش‌آفرین باشید
معاون اول رئیس‌جمهور سند همکاری‌های اعضای شانگهای را امضا کرد
قائم‌پناه: تهران دیگر ظرفیت توسعه ندارد/وام‌ها باید به استان‌های محروم هم برسد
تاکید بیانیه پایانی اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای بر خاتمه مفاد قطعنامه ٢٢٣١
بازدید فرماندهان سپاه از پروژه «مهر خلیج فارس»
ارجاع استیضاح وزرای راه، نیرو، کار و کشاورزی به هیئت‌رئیسه مجلس
معاون سازمان بسیج: شجاعت مردم ایران به عنوان یک تفکر جهانی شناخته می‌شود
بقائی: تظلّم‌خواهی از عاملان حمله شیمیایی به ایرانیان، مطالبه‌ای ملی، زنده و ادامه‌دار است
سخنگوی دولت: مشکلی با عذرخواهی از مردم نداریم/ جزئیات پیام رئیس جمهور به بن سلمان
ورود نظارتی دیوان محاسبات به تخلفات یک بانک دولتی
بزرگ‌ترین جهاد رسانه‌ای، امیدوار کردن مردم به آینده است
توسعه روابط چندجانبه با اتحادیه‌های منطقه‌ای یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران است
پزشکیان: حمایت از پژوهش‌های دانش‌آموزی را ضروری می‌دانیم
سردار نائینی: بعد از اصابت موشک‌های سپاه به «پالایشگاه بازان»، معادله‌ی جنگ تغییر کرد
خطیب‌زاده: کانال‌ها میان آمریکا و ایران زیادند، اما پیام قابل اعتنا کم است
پیام اجلاس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» از زبان عراقچی
آثار مثبت ارز ترجیحی را در زندگی مردم ندیدیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۷ آبان
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر خارجه نیجر