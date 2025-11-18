باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست تیمش برابر ازبکستان در فینال تورنمنت چهارجانبه العین امارات اظهار کرد: در این تورنمنت دنبال پیشرفت بودیم. این بازی‌ها برای این است که نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و برطرف کنیم. خوشبختانه با احتساب بازی تانزانیا، در سه بازی اخیر کلین شیت‌های مقتدرانه‌ای کردیم. امشب مقابل ازبکستان تا دقیقه ۲۵ اصلاً خوب نبودیم، اما از آن لحظه به بعد، به ویژه در نیمه دوم همه چیز در اختیار ما بود.

او افزود: کرنر‌های زیادی زدیم و موقعیت‌های بسیار خوبی ایجاد کردیم. این مسائل برای ما مهم است که توانستیم به این شکل پیشرفت کنیم. مصدومانی داریم که با اضافه شدن آنها، عیار تیم ملی بالاتر می‌رود. در مجموع به بازیکنانم خداقوت می‌گویم. در این تورنمنت خیلی خوب بوده و زحمت کشیدند. بازی بسیار خوبی انجام داده، گردش توپ داشته و کاهش فاصله تیمی را در طول و عرض به بهترین شکل مقابل ازبکستان انجام دادند. می‌توانستیم در ۹۰ دقیقه پیروز باشیم که از فرصت‌های خود استفاده نکردیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: در این بازی‌ها فلسفه برد و باخت نیست بلکه پیشرفت است. فکر می‌کنم در ساختار دفاعی و ایجاد موقعیت بسیار خوب بودیم.

قلعه‌نویی درباره اینکه پس از بازی ازبکستان مقابل مصر همه تصور می‌کردند تیم ملی شب بسیار سختی داشته باشد، اما طبق فیلم‌های موجود فابیو کاناوارو از رسیدن بازی به پنالتی بسیار خوشحال بود و این نشان می‌دهد روی موارد دفاعی به آنچه مدنظر کادر فنی تیم ملی بود رسیدیم، زیرا موقعیت خاصی در هر دو بازی به حریفان ندادیم، تأکید کرد: در این سؤال خیلی کارشناسی صحبت کردید. در ساختار حمله به ویژه در این مسابقه و ساختار دفاعی خیلی خوب بودیم.

وی همچنین یادآور شد: دیدید که با حضور مجید حسینی ساختار دفاعی چقدر تغییر کرد. حال تصور کنید وقتی که بازیکنان دیگر مثل سردار آزمون، مهدی قائدی، علی قلی‌زاده و حتی جهانبخش بیایند، چقدر می‌تواند به تیم کمک کرده و وزن تیم را بالا ببرد. به اهداف خود رسیدیم و هر کسی بخواهد منصفانه قضاوت کند، باید از بازی ایران تعریف کند. ببینید اورونوف مقابل مصر چه کار کرد، اما در بازی با ما تعویض شد. با برنامه در دفاع کار کردیم. از دقیقه ۲۵ به بعد نظم تیمی ما خیلی خوب شد. در کل چنین بازی‌هایی به ما کمک می‌کند تا پیشرفت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنیم. از تیم خیلی راضی هستم و از بچه‌ها تشکر می‌کنم. اعتقاد دارم با اضافه شدن مصدومان، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درمورد اینکه تیمش با وجود استفاده از سیستم ۲-۴-۴ در شرایطی که می‌توانست در ۹۰ دقیقه مقابل ازبکستان پیروز شود، اما در نهایت در ضربات پنالتی شکست خورد، با این حال بازیکنان و سیستم جدیدی در این مسابقات آزمایش شدند، گفت: از برخی بازیکنان مثل علی علیپور استفاده کردیم که به جز ۲۰ دقیقه اول، در سایر لحظات عملکرد بسیار خوبی داشتند. فکر نمی‌کنم در نیمه دوم ازبک‌ها روی دروازه ما آمده باشند.

قلعه‌نویی در ادامه تأکید کرد: اینکه ما هشت کرنر زدیم و حریف یک کرنر یا مالکیت ۶۰ در مقابل ۴۰ است نشان می‌دهد در ساختار دفاع و حمله خوب بودیم، اما باید به گل هم می‌رسیدیم. به قول افشین قطبی بیشتر دنبال این بودیم که با جمع شدن، روزنه‌ها را ببندیم که این کار را هم مقابل کیپ‌ورد و ازبکستان به خوبی انجام دادیم. ازبکستان حریف بسیار خوبی است، اما دیدید در نیمه دوم حتی زمانی که ۱۱ نفره بودند، اصلاً سمت دروازه ما نیامدند.

وی صحبت‌های خود را اینطور ادامه داد: مدافع حریف هم تحت فشار بازیکن ما اخراج شد. در شرایطی که در دیدار قبلی ما مقابل ازبکستان (در فینال تورنمنت کافا) آریا یوسفی با یک اشتباه در وسط زمین اخراج شد، اما ما به حدی پرس خوبی انجام دادیم که بازیکن منچسترسیتی اخراج می‌شود. این نشانه‌های پیشرفت در حمله و دفاع است. در این مسابقه برخلاف بازی با کیپ‌ورد، در حمله سریع‌تر بودیم و سرعت گردش توپ‌مان بیشتر بود، اما همه اینها مستلزم این است که سایر بازیکنان به ما اضافه شوند تا عیار و وزن تیم ملی بالاتر برود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره اینکه با توجه به فرصت محدود تا جام جهانی، آیا می‌توان امید داشت که با اضافه شدن نفرات ملی‌پوش در تیم ملی امید یا مصدومان، وضعیت تیم ملی بهتر شود، گفت: تیم ملی امید همان پشتوانه‌سازی و استفاده از جوانانی است که دنبالش هستیم. امروز دیدید علیرضا کوشکی خیلی خوب بازی کرد. مهدی هاشم‌نژاد، محمدمهدی محبی، امید نورافکن و صالح حردانی هم از زمان ورود ما به تیم اضافه شدند. این هم از تغییر نسل، اما استنباط می‌کنم با اضافه شدن نفرات مصدوم، شرایط خیلی بهتر از این می‌شود.

قلعه‌نویی همچنین تصریح کرد: از بازی با ازبکستان خیلی راضی هستم، زیرا نشانه‌های خیلی خوبی در دفاع و حمله داشتیم. برد و باخت با پنالتی هم آنقدر مهم نیست.