باشگاه خبرنگاران جوان - بیانیه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:
۱- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از هر اقدام منطقهای یا بینالمللی برای پایاندادن به نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه، ورود موثر کمکهای بشردوستانه به باریکه غزه و خروج کامل اشغالگران صهیونیست، نگرانی جدی خود را در خصوص مفاد قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت ملل متحد ابراز میدارد.
۲- بخش عمدهای از مفاد این قطعنامه مغایر با حقوق مشروع ملت فلسطین است و با وضع نوعی نظام قیمومیت بر نوار غزه، حقوق بنیادین ملت فلسطین بهویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف را از آنان سلب میکند.
۳- تدوینکنندگان این قطعنامه آگاهانه جایگاه و نقش محوری سازمان ملل متحد و حتی قطعنامههای قبلی همین سازمان راجع به موضوع فلسطین را نادیده گرفتهاند.
۴- جمهوری اسلامی ایران هرگونه مشروعیتبخشی به اشغال نوار غزه از سوی رژیم متجاوز صهیونیستی، تجزیه غزه و جداسازی آن از جغرافیای واحد فلسطین را خلاف آرمان مردم فلسطین دانسته و نسبت به تبعات خطرناک آن هشدار میدهد.
۵- نیروهای بینالمللی باید کاملا تحت نظارت سازمان ملل متحد عمل نموده و وظیفه آنها نیز صرفاً نظارت بر اجرای آتشبس و ورود و توزیع کمکهای بشردوستانه بینالمللی باشد.
۶- جمهوری اسلامی ایران بر مسئولیت جامعه جهانی بهویژه ضامنان توافق آتشبس برای وادار کردن رژیم آپارتاید و اشغالگر صهیونیستی جهت پایاندادن به اشغالگری فلسطین و خروج کامل از نوار غزه تاکید میکند و معتقد است هیچ تصمیمی نمیتواند و نباید این امر را مخدوش کند.
۷- جمهوری اسلامی ایران بر مشروعیت مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید و استعمار طبق حقوق بینالملل تاکید نموده، مقاومت را پاسخ مشروع ملت فلسطین به استمرار اشغال سرزمین فلسطین و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی میداند
۸- تاکید میکند هر بحثی درباره سرنوشت ملت فلسطین از جمله در رابطه با نحوه اداره سرزمینهای فلسطینی، باید در چارچوب توافق و اجماع ملی فلسطینیان صورت گیرد و تحمیل هر گونه راهحلی از سوی طرفهای خارجی در این خصوص مردود است.
۹- در وضعیت جاری که مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری در معرض نسلکشی، قحطی تحمیلی و امحای استعماری قرار دارند، ارائه کمکهای انسانی، امدادرسانی و بازگشایی کامل گذرگاههای در اولویت قرار دارد.
۱۰- انتظار فوری از جامعه جهانی این است که با اعمال فشار موثر بر رژیم صهیونیستی، مانع ادامه جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی و نقضهای فاحش حقوق فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری شود و از تحقق حقوق اساسی ملت فلسطین حمایت کند.
۱۱- همچنین با توجه به کوتاهی و بیعملی واضح شورای امنیت سازمان ملل متحد طی دو سال اخیر برای توقف نسلکشی فلسطینیان، مسئولیت این شورا و دولتهای عضو آن را برای مواخذه و پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی و نسلکش یادآور میشود.