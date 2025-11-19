باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت بلیت کنسرتها با توجه به افزایش اخیر قیمتها و تورم جامعه گفت: علیرغم اینکه در ماههای گذشته شاهد افزایش تورم و هزینههای مختلف زندگی هستیم، اما با همکاریای که شرکتها و تهیهکنندگان موسیقی با دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند، قیمت بلیت کنسرتها افزایش نداشته و قیمت بلیت کنسرت تقریباً در سطح سه ماه اول سال است. فکر میکنم سقف قیمت بلیت کنسرتها یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کف قیمت حدود ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است. یعنی متوسط قیمت بلیت کنسرت حدود یک میلیون تومان است.
مدیرکل دفتر موسیقی ادامه داد: اگر سقف و کف قیمت را در نظر بگیریم، میانگین هزینه بلیت کنسرتها برای هر صندلی حدود یک میلیون تومان تمام میشود. با توجه به افزایش قیمتها و تورمی که هنرمندان موسیقی از آن مستثنی نیستند و همچنین هزینههای مربوط به سالن، تبلیغات، تجهیزات، حملونقل و سایر مخارج، ضرورت بازنگری در این قیمتها احساس میشود.
رضایی اعلام کرد که امید است بهزودی با حضور اتحادیههای سراسری تهیهکنندگان موسیقی و در تعامل میان اعضای این اتحادیهها و دفتر موسیقی، بتوانیم به یک قیمتگذاری منطقی دست پیدا کنیم؛ بهگونهای که هم هنرمندان بتوانند از اجرای برنامهها آوردهای مناسب داشته باشند و ادامه فعالیت برایشان ممکن باشد و هم مردم بتوانند با قیمت مناسب از این اجراها بهرهمند شوند.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است افزایش قیمت بلیت کنسرتها بعد از سال ۱۴۰۴ باشد؟ توضیح داد: بستگی دارد اتحادیه سراسری تهیهکنندگان موسیقی که ما در تلاشیم آن را سریع به تاسیس برسانیم، چه زمانی تشکیل شود، تا ما بتوانیم در تعامل با آنها به قطعیت درباره قیمت بلیت کنسرتها برسیم.