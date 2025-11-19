باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد ابهری، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون مقایسهای از وضعیت سینمای گذشته و حال حاضر کرد و درباره سختیهای تولید در گذشته گفت: در زمان ما سینما از همه جهات بسیار بهتر از اکنون بود؛ از کارگردان خوب گرفته تا نویسنده و تهیهکننده خوب که منجر به ساخت یک اثر شایسته میشد. حتی در جشنوارهها شاهد شرکت کردن فیلمهای ایرانی بودیم، که جوایزی را به همراه داشت و منجر به سربلندی ایران عزیزمان میشد. در آن زمان ما برای پول کار نمیکردیم، بلکه عشق به کار داشتیم و هنر را دوست داشتیم. در آن زمان کارها سخت پیش میرفت. مثل امروز کارها به صورت دیجیتالی نبود.
ابهری به محدودیتهای تولید در گذشته اشاره کرد و ادامه داد: اگر ما میخواستیم نقشی را اجرا کنیم، باید آن نقش را در منزل حفظ میکردیم، تا روز بعد مقابل دوربین تپق نزنیم، که بخواهند فلان پلان را مجدد تکرار کنند. چون صدای تهیهکننده در میآمد و به ما میگفت نگاتیو را به سختی و بر اساس سهمیهبندی تهیه میکنیم. بنابراین، میگفتند سعی کنید تپق نزنید، تا کارها تکرار نشود. یا برای نورپردازی آرک میگذاشتند، که بعد از دو سه ساعت کار کردن پلاتیناش داغ میکرد و خاموش میشد. ما با سختی کار میکردیم و این روزها تولید فیلم و سریال طبق روال پیش میرود.
وی درباره گلایههایی که از سوی هنرمندان پیشکسوت بابت ندادن نقش به آنها مطرح میشود، گفت: از دید کارگردان هر بازیگری که به هر سن و سالی میرسد، مورد توجه قرار میگیرد و به حضورش نیاز است. بدین ترتیب، اگر بازیگر جوان باشد، نقش جوان را میدهند و اگر پا به سن گذاشته باشد، نقشهای میانسال داده میشود.
بازیگر سریال «معمای شاه» در پاسخ به این سوال که اخیراً سر پروژهای حضور داشتید؟ گفت: خیر، من آخرین نقشی که بازی کردیم، نقش امیرعباس هویدا بود که بعد از آن کار نکردم. حقیقتاً دیگر مثل سابق توان کار کردن ندارم. یعنی نمیتوانم از هفت صبح تا هفت شب آفیش شوم و مقابل دوربین باشم. اگر پروژهای باشد که نیازمند حضور یک ساعت دو ساعت من باشد، امکانش را دارم. ولی به طور طولانی نمیتوانم بازی کنم.