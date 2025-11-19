باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی ازبکستان در فینال تورنمنت العین امارات اظهار کرد: وقتی که تیم حریف ۱۰ نفره شد، ما نتوانستیم موقعیت گلزنی خلق کنیم و سوار بر بازی شویم. متاسفانه ما خیلی ایراد داریم و یکی از اشکالات تیم ملی این است که در این تورنمنت گل نزد.
او افزود: ما در دفاع مشکل داریم و زمانی که میخواهیم توپ را از دفاع به هافبک ببریم با مشکل مواجه هستیم و خط هافبک ما خیلی نمیتواند خط حمله مان را تغذیه کند و کارهای ترکیبی اصلا نداریم و تیم ملی مان خیلی اشکالات دارد. واقعا اگر نتوانیم این اشکالات را مرتفع کنیم در جام جهانی کار سختی خواهیم داشت. ما باید تغییرات عمدهای در نوع بازی خود بدهیم. بعضی از کارشناسان میگویند که ما در دفاع کردن خوب هستیم و دفاع را همه تیمها بلد هستند و ۱۰ نفره آن عقب دفاع میکنند. ما چقدر در خلق موقعیت کار کردیم و توانستیم این کار را انجام بدهیم و با چه شیوهای این کار را کردیم؟
درخشان گفت: از زمانی که تیم ملی فوتبال بازیهای مقدماتی جام جهانی را انجام داده است تا الان هیچ فرقی نکرده است. اگر بازیها هم بردیم روی خلاقیت فردی بازیکنان توانستیم پیروز شویم. اینها همه اشکال است. ما فردا به جام جهانی میرویم و با تیمهای بزرگ و سطح کیفی شان بالا هست و تاکتیک و بازیکنان بهتری دارند بازی میکنیم. ما برابر کیپ ورد تیم ۷۱ دنیا چطوری بازی کردیم و خوشحالیم که خوب دفاع کردیم و اگر این تیم آفریقایی ۲، ۳ مهاجم طراز اول داشت در آن صورت میتوانست به ما گل بزند. ما چشمانمان را بستیم و واقعیتها را گم کردیم و دلمان به این نتایج خوش است.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: من نگران این نیستم که ما امروز به ازبکستان باختیم. شما نگاه کنید، ما چند وقت پیش ازبکها را چطوری میبردیم، اما حالا میبینیم که نمیتوانیم آنها را ۱۰ نفره هم ببریم و شکست میخوریم. اگر این اشکالات را مرتفع نکنیم، ما واقعا در جام جهانی کیسه گل تیمها میشویم و در نهایت حیثیت فوتبال ما در این رقابتها از بین میرود. این مسائل را باید توجه کنیم و اینها را از روی دلسوزی میگویم.
او خاطر نشان کرد: به هر حال باید در تیم ملی ما تغییرات ایجاد شود و خوب بازی کند و نوع بازی اش هم تغییر کند. هر چه نگاه میکنیم این تغییرات به وجود نیامده است. حتی یک مربی خارجی هم به جمع کادر فنی تیم ملی فوتبال اضافه شده است، اما ما تغییری در نوع بازی تیم ملی مان ندیدیم. متاسفانه روز بد فوتبالمان را دیدیم و تیمی که ۱۰ نفره بوده را نتوانستیم ببریم و بعد از آن در ضربات پنالتی باختیم.
درخشان درباره اینکه چینش ضربات پنالتی در بازی با ازبکستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: چه کسی باید زنندههای ضربات پنالتی را بچیند و من و شما باید بچینیم؟ کادر فنی تیم ملی فوتبال که آنجا ایستاده است باید تشخیص بدهد که چه بازیکنی ضربه را بزند یا نزند. من به عنوان سرمربی باید تعیین کنم که چه بازیکنی ضربه پنالتی بزند و بازیکن نباید بگوید که چه کسی پنالتی را بزند. کار کادر فنی تشخیص چه چیزی هست؟ چه چیزی را باید تصمیم گیری کند و چه کسی باید این مسائل را بگوید. شما با بازیکنان کار کردید و باید بگویید که چه کسی پنالتی را بزند. اینها اشکالات بزرگی است و اگر این ایرادات برطرف نشود و تا الان هم رفع نشده است، ما بعد از این هم گرفتار میشویم. در فیفا دیهای آینده هم باز با تیمهای بهتری هم بخواهیم بازی کنیم باز در آنجا هم همین مشکلات را خواهیم داشت.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه قلعه نویی تمایلی به بازی با تیمهای بزرگ ندارد، گفت: مگر از تیمهای حاضر در تورنمنت العین امارات ضعیفتر وجود دارد؟ ما تیم ملی ازبکستان که از این تیم شناخت داریم را نتوانستیم ببریم. یک سرمربی خارجی به تیم ملی ازبکستان آمده است، ببینید چقدر این تیم را تغییر داده است.
او درباره اینکه به نظرش باید تغییراتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال صورت بگیرد، گفت: بله، چه اشکالی دارد که سرمربی تیم ملی فوتبال را عوض کنند. مگر تیم ملی ازبکستان، سرمربی اش را تغییر داد، اتفاقی افتاد تازه بهتر هم شد. ما از تغییرسرمربی ترسی نداشته باشیم.
درخشان درباره اینکه بعضیها میگویند الان وقت تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال نیست، گفت: اگر دیر است، برای ازبکها هم دیر بود و آنها نیز باید میترسیدند و سرمربی شان را عوض نمیکردند. آنها برای چه چیزی رفتند و کاناوارو را آوردند؟ از وقتی کاناوارو به تیم ازبکستان آمده است، نوع بازی کردن این تیم هم فرق کرده است.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه قلعه نویی انتقاد پذیر نیست و همه را دشمن خود میداند، گفت: من کاری به صحبتهای ایشان ندارم. مردم دارند بازیهای تیم ملی را میبینند و قضاوت میکنند. آنهایی که فوتبال را میفهمند درست قضاوت میکنند و افراد معمولی هم میگویند تیم ملی ما خوب بازی نمیکند. ما چه حب و بغضی داریم و تیم ملی خود را دوست داریم و از روی دلسوزی داریم حرف میزنیم. اگر این حرفها را نزنیم فردا میگویند که شما به عنوان کارشناس چرا این حرفها را نزدید. هر کی بخواهد این حرفها را گوش کند و هر کی میخواهد از این حرفها ناراحت بشود، ایرادی ندارد، چون ما واقعیت را داریم میگوییم.
درخشان درباره اینکه به نظرش همانند تیم ملی فوتبال ازبکستان شوکی به تیم ملی فوتبال وارد شود، خوب است، گفت: بله، البته چه شوک وارد شود و چه این اتفاق نیفتد، این نوع بازی کردن تیم ملی فوتبال به درد نمیخورد و مشکلات زیادی دارد و خیلی اشکال دارد که باید رفع شود که تا الان هم این ایرادات برطرف نشده است.
او درباره اینکه ترکیب تیم ملی فوتبال ایران را چطور ارزیابی میکند، گفت: اصلا شما بگویید ارنج خوب بوده است. اصلا نتیجه اش چه بوده است و ما ۱۰ گل زدیم؟ چه فرقی میکند تیم ملی با چه نفراتی بازی کند. ما گرفتار فقر تاکتیکی هستیم و نمیتوانیم درست بازی کنیم. بازیکنانی که به تیم ملی فوتبال دعوت شدند زیاد با هم تفاوت ندارند.
درخشان درباره اینکه آینده تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: آینده تیم ملی با این وضعیت روشن نیست و مبهم است.
پیشکسوت فوتبال درباره پیش بینی اش از قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: به هر حال تیمهای خوب و قوی به جام جهانی راه یافتند و با هر تیمی بیفتیم برای ما فرقی نمیکند، چون همه تیمها قدرتمند هستند. کیپ ورد تیم ۷۱ دنیا آن طوری بلا به سر ما آورد، وای به حال بقیه تیمها که بخواهند ما را اذیت کنند.
او درباره اینکه قلعه نویی میگوید که ما در تورنمنت العین امارات به نظم دفاعی خود دست یافتیم، گفت: خودمان را گول نزنیم. به هر حال نمیشود که همیشه یک تیم دفاع کند. الان فوتبال روز دنیا مدرن شده است و حتی ازبکستان هم دارد فوتبال رو به جلو بازی میکند و به لاک دفاعی نمیرود دیگر چه برسد به تیمهای دیگر جام جهانی که هجومی بازی میکنند. به نظرم این حرفها عوامفریبی است.