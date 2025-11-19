نایب قهرمان ووشو در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی می‌گوید که به خاطر بی تجربگی‌ام نتوانستم حریف مصری را شکست بدهم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فربد طالشی ملی پوش ووشو کشورمان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره کسب مدال نقره در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی اظهار کرد: مسابقات جهانی که در برزیل برگزار شده بود، تیم ملی چین در وزن من بازیکن نیاورده بود. با این حال در مسابقات بازی‌های کشور‌های اسلامی بازیکنان بیشتری آمده بودند و شلوغتر از مسابقات جهانی برزیل بود. من ۴ بازی داشتم که بازی‌های سنگینی هم بودند. بازی اول توانستم از حریف قزاق بربیایم و بازی دوم هم حریف آذربایجانی بود که خیلی حریف خوبی بود و بازی گره خورده بود.  

او ادامه داد: کسانی که در سالن مسابقات  حضور داشتند، دیدند که چقدر سخت ۱۰ ثانیه آخر بازی را در آوردم و بازی سوم هم با بازیکن تونس بازی داشتم که عنوندار جهانی بود و به راحتی او را شکست دادم. بازی آخر و فینال  را به خاطر کم تجربگی خودم باختم، چون اولین اعزامم به مسابقات  بود و راند یک را بردم و راند دوم را واگذار کردم و متاسفانه راند سوم را نتوانستم در بیاورم و در نهایت مدال نقره گرفتم و شرمنده همه مردم ایران شدم.  

طالشی درباره اینکه رقیب اصلی اش در مسابقات کشور‌های اسلامی چه ورزشکاری بود، گفت: من به سختی توانستم حریف آذربایجانی خود را ببرم، اما به ورزشکار مصری باختم و نمی‌توانم این حریف را نادیده بگیرم.

ملی پوش ووشو درباره اینکه تیم ملی مصر در مسابقات کشور‌های اسلامی خیلی خوب ظاهر شد، بیان کرد: مصری‌ها نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کردند و بهتر شدند و تقریبا دارند پا به پای ما پیش می‌آیند. البته مانده است که به پای ما برسند و اشتباه خودم بود که به حریف مصری باختم.

او درباره اینکه داوری‌ها در مسابقات کشور‌های اسلامی به چه صورت بود، بیان کرد: داوری‌ها خوب بود. البته بیشتر داور‌ها از آفریقا بودند و طبیعی بود که هوای عرب‌ها را یک مقدار بیشتر داشتند.

طالشی درباره هدف و برنامه بعدی اش اظهار کرد: من از همین روز گذشته که از ریاض برگشتیم، استارتم  را زدم و در نقطه صفر خودم را می‌بینم و ان شا الله برای مسابقات جهانی فیلیپین ۲۰۲۷ آماده می‌شوم. با توجه به اینکه من سنگین وزن هستم، متاسفانه وزن من در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار نمی‌شود.

ملی پوش ووشو درباره اینکه چه انتظاری از مسئولان ورزش دارد، گفت: مدال گرفتن وظیفه ما ورزشکار‌ها هست و هر جا می‌رویم پرچم ایران را بالا ببریم و ما به این مردم بدهکار هستیم و حقشان هم فقط مدال طلا است. اما ما مسئولان ورزش انتظار داریم که از ورزشکاران حمایت کنند. من خودم مشکل خدمت سربازی دارم که احتمالا سال بعد مجبور شوم به خدمت سربازی اعزام شوم. انتظار داریم که مسئولان ورزش این مشکل سربازی را حل کنند و یک مقدار کمک حال ما باشند. مسئولان کمک کنند تا بتوانم به تمرینات خود برسم و خدمت سربازی‌ام بگذرد.

او درباره اینکه با هزینه‌های شخصی تمرین می‌کند، گفت: بله، قطعا همین طور است. ما زمانی که در اردو نیستیم هیچ حقوقی نداریم و پدر و خانواده‌ام از لحاظ مالی به من کمک می‌کنند. به هر حال ورزشکارانی که متاهل هستند برایشان سخت است. ما هیچ درآمدی نداریم و همه زندگی مان ورزش است. اگر بحث استخدامی ما را انجام بدهند، واقعا به ما کمک می‌شود. وقتی ما به اردو می‌رویم حقوق داریم که آن هم ناچیز است و رویمان نمی‌شود جایی بگوییم.

طالشی درباره اینکه حمایت‌های فدراسیون ووشو چطور بوده است، گفت: کمتر فدراسیونی پیش آمده است که برای مسابقات  کشور‌های اسلامی ۵، ۶ ماه اردو بگذارد، اما دکتر صدیقی برای ما ۶ ماه اردو گذاشت و هر چیزی که نیاز داشتیم در حد توانشان فراهم کرد و برایمان کم نگذاشت. من خودم آسیب دیدگی شدید زانو داشتم که از روز اول تا آخر اردوی تیم ملی ووشو،  فیزیوتراپی‌ام هماهنگ شده بود. واقعا دکتر صدیقی به من کمک کرد و چیزی در اردو کم نداشتیم.

ملی پوش ووشو در پایان گفت: من از  رامین موحد نیا سرمربی  و حبیب بهمنی مربی تیم ملی ووشو تشکر می‌کنم که واقعا دلسوزانه و پدرانه ۶ ماه در کنار ما بودند و زحمت ما را کشیدند. همچنین تشکر ویژه از استاد حامد  شموشی مربی پایه‌ام می‌کنم ۱۵ سال خون و دل خورد تا من اینجا باشم.

 

 

