\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0634 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0646\u0634\u0633\u062a\u06af\u0627\u0646\u060c \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u062f\u0645\u062a \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a\u060c \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u0642\u0627\u0686\u0627\u0642 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0648\u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0