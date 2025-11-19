تیم ملی فوتبال فلسطین در یک بازی دوستانه برای منتخب ایالت کاتالونیا به میدان رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فلسطین در ورزشگاه مونتجوییک بارسلونا در یک بازی دوستانه ویژه مقابل کاتالونیا قرار گرفت. در این دیدار بشردوستانه که برای حمایت از مقاومت مردم فلسطین برگزار شد، تیم منتخب کاتالونیا با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.
بیش از ۳۰ هزار نفر از جمله هانسی فلیک سرمربی آلمانی تیم بارسلونا در ورزشگاه المپیک بارسلون گرد هم آمدند تا تماشاگر دیدار دوستانهای باشند که «فراتر از یک مسابقه» توصیف شد؛ بازی تیمهای ملی کاتالونیا و فلسطین که در فضایی احساسی، فوتبال در آن نقشی حاشیهای داشت و متن اصلی اعلام همبستگی با یک ملت مظلوم بود. ملت فلسطین. به گفته نهادهای ایالت کاتالونیا، این مسابقه صرفاً یک رویداد ورزشی نبود، بلکه روزی برای همبستگی، برادری، صلح و حمایت از مردم فلسطین است. فدراسیون فوتبال کاتالونیا در بیانیهای رسمی تأیید کرد که این مسابقه با همکاری گسترده نهادهای اسپانیایی و فلسطینی و با شعار «فوتبال: پلی برای برادری» برگزار شده است.
تمام درآمد بلیتهایی که قیمتشان بین ۵ تا ۱۵ یورو بود به پروژههای انسانی برای فلسطین اهدا شد. این بازی تنها چهار روز پس از دیدار تیمهای ملی فلسطین با باسک در سنمامس برگزار شد، مسابقهای که نزدیک به ۵۰ هزار تماشاگر داشت.
کاتالونیا با گلهای ایلیه سانچس در دقیقه ۴ و یک گل به خودی در دقیقه ۲۷ پیش افتاد. فلسطین فرصتهای کمی داشت، اما با هر نزدیکشدن به دروازه آرناو تناس، ورزشگاه یکصدا حمایتشان میکرد. در دقیقه ۳۰، زیدان با استفاده از یک توپ برگشتی گل اول فلسطین را زد؛ لحظهای که تماشاگران هر دو تیم را به وجد آورد.
در شبی که فوتبال نقش دوم را داشت، ورزشگاه المپیک شاهد جشن همبستگی و پیوند میان دو ملت بود.