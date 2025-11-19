شاگردان آنچلوتی در دیداری دوستانه مقابل تونس متوقف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - دیدار دوستانه میان تیم‌های ملی برزیل و تونس با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.

تونس در دقیقه ۲۳ به گل رسید. علی عبدی با پاسِ عمقی و کاملاً حساب‌شده، دفاع برزیل را شکافت و هازم مستوری را در موقعیتی ایده‌آل قرار داد. مهاجم تونسی با خونسردی توپ را مهار کرد و با ضربه‌ای کلاسیک از داخل محوطه، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا عقاب‌های آفریقایی ۰-۱ پیش بیفتند.

در دقایق پایانی نیمه نخست برزیل جان تازه‌ای گرفت. در دقیقه ۴۳ خطا روی ماتئوس کونیا در محوطه، پس از بررسی VAR، به پنالتی تبدیل شد. استوائو در دقیقه ۴۴ پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای آرام، اما دقیق، دروازه تونس را گشود تا شاگردان آنچلوتی پیش از رفتن به رختکن بازی را به تساوی بکشند.

نیمه دوم با موقعیت‌های خطرناک دو طرف آغاز شد. رودریگو در دقیقه ۴۷ با یک حرکت انفجاری از راه دور اقدام به شوت‌زنی کرد، اما توپ با اختلاف زیاد خارج شد. سه دقیقه بعد، این بار سعد از تونس با یک حرکت تکنیکی زیبا از چپ وارد محوطه شد و شوتی محکم زد که توپ با اختلافی ناچیز از کنار تیر راست گذشت.

در دقایق پایانی، تونس با تمرکز عقب نشست و برزیل هم نتوانست حملاتش را به گل تبدیل کند. در نهایت بازی با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید و شاگردان کارلو آنچلوتی این فیفا دی را با مساوی به پایان رساندند.