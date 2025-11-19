تیم‌های ملی اسپانیا، بلژیک، اسکاتلند، سوئیس، بلژیک، اتریش بلیت آمریکای شمالی را رزرو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۱۰ مسابقه به شکل همزمان به پایان رسید و طی آن بلژیک، اسکاتلند ، سوئیس، بلژیک، اتریش و اسپانیا بلیت آمریکای شمالی را رزرو کردند.

در گروه E تیم‌های فوتبال اسپانیا و ترکیه در سویل به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. ترکیه برای صعود مستقیم به جام جهانی به چیزی فراتر از معجزه نیاز داشت. آن‌ها باید اسپانیا را در این کشور با اختلاف حداقل ۷ گل می‌بردند تا به آمریکا بروند. با این‌که مشخص بود احتمال رقم خوردن چنین چیزی تقریباً صفر است، اما ترک‌ها نمایش بسیار بهتری نسبت به بازی رفت که ۶-۰ در هم کوبیده شدند، داشتند و حتی از لا روخا پیش افتادند، اما میزبان کار را به تساوی کشاند تا دو تیم به یک امتیاز رضایت دهند.اولمو (۴) و اویارسابال (۶۲) برای لاروخا و گول (۴۲) و اوزجان (۵۵) هم برای ترکیه گلزنی کردند.

بدین ترتیب اسپانیا به صورت مستقیم راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و ترکیه به پلی‌آف رفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بلژیک با پیروزی قاطع ۷-۰ مقابل لیختن‌اشتاین، صعودش به جام‌جهانی سال آینده را قطعی کرد و مرحله مقدماتی را بدون شکست به پایان رساند. پنجمین برد از هشت بازی، بلژیک را با ۱۸ امتیاز در صدر گروه J قرار داد؛ دو امتیاز بیشتر از ولزِ رده‌ دومی. این نتیجه، حضور شیاطین سرخ در جام‌جهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و آمریکا را قطعی کرد.

جرمی دوکو و شارل دکتلاره هر کدام دو گل زدند و هانس وناکن، براندون میشل و الکسیس سائلماکرز نیز برای بلژیک گلزنی کردند. میزبان در نیمه دوم تنها طی هفت دقیقه چهار بار دروازه لیختن‌اشتاین را باز کرد و نمایش کاملاً یک‌طرفه‌ای رقم زد. بلژیک حالا برای پانزدهمین‌ بار در جام‌جهانی حضور پیدا خواهد کرد؛ تیمی که دو بار هم به نیمه‌نهایی رسیده است. 

در دیگر دیدار این گروه هم ولز هفت بر یک مقدونیه شمالی را در هم کوبید و پشت سر بلژیک به پلی آف رسید.

در جذاب‌ترین بازی که دیدار مرگ و زندگی گروه C بود، اسکاتلند در همپدن پارکِ گلاسگو به پیروزی ۴-۲ مقابل دانمارک رسید؛ دانمارک حتی با یک مساوی هم راهی جام جهانی می‌شد، اما نتوانست نتیجه را در واپسین دقایق بازی حفظ کند. شاگردان برایان ریمر که از دقیقه‌ی ۶۲ با اخراج راسموس کریستنسن ۱۰ نفره شده بودند، دوبار بازی را به تساوی کشیدند، اما گل‌های کیران تیرنی و کنی مک‌لین در دقایق ۳+۹۰ و ۸+۹۰، نتیجه را به سمت میزبان برگرداند. این نهمین حضور اسکاتلند در جام جهانی خواهد بود؛ آن‌ها برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کردند. دانمارک هم راهی پلی آف شد.

چیزی نمانده بود اتریش در گروه H هم به سرنوشت دانمارک دچار شود؛ آن‌ها تا دقیقه‌ی ۷۷ در وین از بوسنی عقب بودند. تک گل میشائیل گریگوریش، شاگردان رالف رانگنیک را نجات داد تا آن‌ها مستقیماً راهی جام جهانی شوند. اتریش برای هشتمین بار در تاریخ به جام جهانی رسید؛ آن‌ها نیز همانند اسکاتلند پس از ۲۸ سال جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بهترین عملکرد اتریش در جام جهانی به قرارگیری در جایگاه سوم رقابت‌های ۱۹۵۴ برمی‌گردد. بوسنی پشت سر اتریش در گروه دوم شد و به پلی آف رفت.

سوئیس که تیم بی‌رقیب گروه B بود، شب آخر در خاک کوزوو به تساوی ۱-۱ رسید تا با ۱۴ امتیاز، بالاتر از کوزووی ۱۱ امتیازی صعودش به جام جهانی را قطعی کند. کوزوو هم برای اولین بار در تاریخ به پلی‌آف جام جهانی رسید. سوئیس برای سیزدهمین بار در تاریخ به جام جهانی صعود کرد. سوئیسی‌ها برای ششمین دوره‌ی متوالی به جام جهانی می‌رسند و بهترین نتیجه‌ی آن‌ها راه‌یابی به مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی در سال‌های ۱۹۳۴، ۱۹۳۸ و ۱۹۵۴ بوده است.

برچسب ها: تیم ملی اسپانیا ، مقدماتی جام جهانی
خبرهای مرتبط
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
آلمان و هلند مسافران جدید جام جهانی/ لهستان و اسلواکی در پلی آف+ فیلم
پلی آف جام جهانی ۲۰۲۶ در آسیا؛
عراق ۲ - ۱ امارات/ صعود شاگردان آرنولد به پلی آف بین قاره‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران ۰ (۳) - (۴) ۰ ازبکستان/ شاگردان قلعه‌نویی از پس تیم ۱۰ نفره هم برنیامدند
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران از سد قطر گذشت
عراق ۲ - ۱ امارات/ صعود شاگردان آرنولد به پلی آف بین قاره‌ای
منصفانه قضاوت کنند باید از بازی تیم ملی تعریف کنند!/ در ۳ بازی مقتدرانه کلین شیت کردیم
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید؛ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
آخرین اخبار
منصفانه قضاوت کنند باید از بازی تیم ملی تعریف کنند!/ در ۳ بازی مقتدرانه کلین شیت کردیم
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید؛ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
عراق ۲ - ۱ امارات/ صعود شاگردان آرنولد به پلی آف بین قاره‌ای
تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران از سد قطر گذشت
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
ایران ۰ (۳) - (۴) ۰ ازبکستان/ شاگردان قلعه‌نویی از پس تیم ۱۰ نفره هم برنیامدند
دعوای ۷۰۰ میلیون یورویی امباپه و پاری‎‌‎سن‎‌ژرمن
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
حضور قلی زاده در دیدار آینده لخ پوزنان قوت گرفت
وعده محسن خلیلی درباره نقل‌وانتقالات پرسپولیس
سابقه بد، دلیل بسته شدن پنجره استقلال/ درخواست دستور موقت آبی‌ها از CAS
چرا سیستم VS به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نرسید؟
واکنش کاپیتان تیم ملی هندبال به حذف از بازی‌های ریاض
پیروزی امیدهای ایران مقابل بحرین در آخرین دیدار تورنمنت قرقیزستان
مدیریت دقیق و تلاش بی‌وقفه فدراسیون بدنسازی مقدمات اعزام به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را فراهم کرد
شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات/ شاگردان رافائل حذف شدند
برد تیم ملی فوتبال هفت نفره برابر تایلند/ تقابل شاگردان طارمی با استرالیا در نیمه نهایی
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
پایان دور رفت سوپرلیگ گلف کشور با دیدار تیم‌های ملی‌حفاری و بهفر
مظفر: ۲ بازی دوستانه بهترین محک برای تیم ملی فوتسال زنان بود
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
صدیقی: ووشو همواره رشته موفقی برای کاروان ایران بوده است/ جوانان ما عملکرد درخشانی داشتند
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
نارضایتی ساپینتو از سه بازیکن خارجی استقلال
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید