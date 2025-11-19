باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا با برگزاری ۱۰ مسابقه به شکل همزمان به پایان رسید و طی آن بلژیک، اسکاتلند ، سوئیس، بلژیک، اتریش و اسپانیا بلیت آمریکای شمالی را رزرو کردند.
در گروه E تیمهای فوتبال اسپانیا و ترکیه در سویل به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. ترکیه برای صعود مستقیم به جام جهانی به چیزی فراتر از معجزه نیاز داشت. آنها باید اسپانیا را در این کشور با اختلاف حداقل ۷ گل میبردند تا به آمریکا بروند. با اینکه مشخص بود احتمال رقم خوردن چنین چیزی تقریباً صفر است، اما ترکها نمایش بسیار بهتری نسبت به بازی رفت که ۶-۰ در هم کوبیده شدند، داشتند و حتی از لا روخا پیش افتادند، اما میزبان کار را به تساوی کشاند تا دو تیم به یک امتیاز رضایت دهند.اولمو (۴) و اویارسابال (۶۲) برای لاروخا و گول (۴۲) و اوزجان (۵۵) هم برای ترکیه گلزنی کردند.
بدین ترتیب اسپانیا به صورت مستقیم راهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و ترکیه به پلیآف رفت.
بلژیک با پیروزی قاطع ۷-۰ مقابل لیختناشتاین، صعودش به جامجهانی سال آینده را قطعی کرد و مرحله مقدماتی را بدون شکست به پایان رساند. پنجمین برد از هشت بازی، بلژیک را با ۱۸ امتیاز در صدر گروه J قرار داد؛ دو امتیاز بیشتر از ولزِ رده دومی. این نتیجه، حضور شیاطین سرخ در جامجهانی ۲۰۲۶ در کانادا، مکزیک و آمریکا را قطعی کرد.
جرمی دوکو و شارل دکتلاره هر کدام دو گل زدند و هانس وناکن، براندون میشل و الکسیس سائلماکرز نیز برای بلژیک گلزنی کردند. میزبان در نیمه دوم تنها طی هفت دقیقه چهار بار دروازه لیختناشتاین را باز کرد و نمایش کاملاً یکطرفهای رقم زد. بلژیک حالا برای پانزدهمین بار در جامجهانی حضور پیدا خواهد کرد؛ تیمی که دو بار هم به نیمهنهایی رسیده است.
در دیگر دیدار این گروه هم ولز هفت بر یک مقدونیه شمالی را در هم کوبید و پشت سر بلژیک به پلی آف رسید.
در جذابترین بازی که دیدار مرگ و زندگی گروه C بود، اسکاتلند در همپدن پارکِ گلاسگو به پیروزی ۴-۲ مقابل دانمارک رسید؛ دانمارک حتی با یک مساوی هم راهی جام جهانی میشد، اما نتوانست نتیجه را در واپسین دقایق بازی حفظ کند. شاگردان برایان ریمر که از دقیقهی ۶۲ با اخراج راسموس کریستنسن ۱۰ نفره شده بودند، دوبار بازی را به تساوی کشیدند، اما گلهای کیران تیرنی و کنی مکلین در دقایق ۳+۹۰ و ۸+۹۰، نتیجه را به سمت میزبان برگرداند. این نهمین حضور اسکاتلند در جام جهانی خواهد بود؛ آنها برای اولین بار از سال ۱۹۹۸ جواز حضور در این رقابتها را کسب کردند. دانمارک هم راهی پلی آف شد.
چیزی نمانده بود اتریش در گروه H هم به سرنوشت دانمارک دچار شود؛ آنها تا دقیقهی ۷۷ در وین از بوسنی عقب بودند. تک گل میشائیل گریگوریش، شاگردان رالف رانگنیک را نجات داد تا آنها مستقیماً راهی جام جهانی شوند. اتریش برای هشتمین بار در تاریخ به جام جهانی رسید؛ آنها نیز همانند اسکاتلند پس از ۲۸ سال جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. بهترین عملکرد اتریش در جام جهانی به قرارگیری در جایگاه سوم رقابتهای ۱۹۵۴ برمیگردد. بوسنی پشت سر اتریش در گروه دوم شد و به پلی آف رفت.
سوئیس که تیم بیرقیب گروه B بود، شب آخر در خاک کوزوو به تساوی ۱-۱ رسید تا با ۱۴ امتیاز، بالاتر از کوزووی ۱۱ امتیازی صعودش به جام جهانی را قطعی کند. کوزوو هم برای اولین بار در تاریخ به پلیآف جام جهانی رسید. سوئیس برای سیزدهمین بار در تاریخ به جام جهانی صعود کرد. سوئیسیها برای ششمین دورهی متوالی به جام جهانی میرسند و بهترین نتیجهی آنها راهیابی به مرحلهی یکچهارم نهایی در سالهای ۱۹۳۴، ۱۹۳۸ و ۱۹۵۴ بوده است.