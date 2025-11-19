باشگاه خبرنگاران جوان_ حامد عمرانی به همراه جمعی از مسئولین شهرستان ضمن بازدید از جایگاههای سوخت عنبرآباد، ضمن تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نظم اجتماعی، آرامش و امنیت جانی عموم مردم را مختل میکند، گفت: در بازدید امروز از جایگاههای سوخت شهرستان، ۲ خودرو که بهطور علنی اقدام به قاچاق بنزین میکردند، شناسایی و توقیف شدند و برای قاچاقچیان پرونده قضائی تشکیل شد.
وی بر ضرورت ساماندهی دوربینهای پلاکخوان در این جایگاهها تأکید کرد و هشدار داد: خودروهایی که الگوی مصرف غیرعادی داشته باشند یا رفتارشان مشکوک باشد، بدون کوچکترین اغماضی، توقیف میشوند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب عنبرآباد تصریح کرد: برخورد با قاچاقچیان سوخت، سریع، قاطع و قانونی خواهد بود.
ضرب الاجل شورای تأمین عنبرآباد برای ساماندهی صفهای سوخت
همت بلوچی، فرماندار عنبرآباد نیز در جریان این بازدید ضمن تاکید بر این مطلب که حق شهروندان نباید قربانی طمع سودجویان شود، گفت: با توجه به فصل مدارس و اوج فعالیتهای کشاورزی، بیستم هر ماه ۲۰ لیتر بنزین آزاد برای تسهیل امور مردم در نظر گرفته شده است تا با مشکلی در تامین سوخت روبهرو نشوند.
وی افزود: تمام جایگاههای سوخت زیر ذرهبین شورای تأمین قرار دارند و هیچگونه کوتاهی، جانبداری یا تخلف قابل قبول نیست.
بلوچی تصریح کرد: اجازه نمیدهیم حق مردم پایمال یا صفهای سوخت بیدلیل طولانی شوند و این وضعیت با جدیت ساماندهی خواهد شد.
منبع: دادگستری کرمان