باشگاه خبرنگاران جوان - در مجمع عمومی WFCS فدراسیون جهانی ورزش شرکتها که در شهر ساحلی مالاگا برگزار شد، این شهر به عنوان میزبان هشتمین دوره بازیهای جهانی ورزش شرکتها در سال ۲۰۳۰ انتخاب شد.
انتخاب مالاگا به عنوان میزبان هشتمین دوره، نقطه عطفی در توسعه ورزش شرکتها در سطح بینالمللی محسوب میشود. مالاگا با برخورداری خطوط هواپیمایی مستقیم به این شهر مراکز اقامتی متنوع خود را برای میزبانی بیش از ۵ هزار شرکتکننده از شرکتهای مختلف جهان آماده میکند.
لازم به ذکر است که، ششمین دوره بازیها در سال ۲۰۲۶ در شهر بندری فردریکشان دانمارک برگزار خواهد شد و هفتمین دوره در سال ۲۰۲۸ به میزبانی پاریس فرانسه برگزار میشود.
همچنین بر اساس تصمیم مجمع عمومی، چین نیز بررسی کاندیداتوری خود برای میزبانی بازیهای سال ۲۰۳۲ را آغاز کرده است.