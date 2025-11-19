باشگاه خبرنگاران جوان - در رقابت‌های تعیین رتبه دختران در قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان در برزیل، شب گذشته (سه‌شنبه شب) فوتسالیست‌های دختر ایران برابر برزیل (C) به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کردند.

در این بازی، شاگردان نرگس علوانی در نیمه اول با ۲ گل مهسا صفری و مبینا فردوسی از میزبان پیش افتادند، اما در نیمه دوم این برزیل میزبان بود که با قوای بدنی خوب توانست از خستگی بازیکنان ایران بهره برده و بازی را در نهایت به تساوی برساند.

گفتنی است تیم‌ملی دانش‌آموزان دختر امروز ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران، آخرین بازی خود در این رقابت‌ها را برای دست‌یابی به عنوان نهمی فوتسال دانش‌آموزان جهان برابر کرواسی برگزار خواهد کرد.